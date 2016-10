Detaljene som kan avgjøre Johaugs karriere

Therese Johaug (28) kjemper for sin karriere etter dopingskandalen. Her er stridstemaene som må avklares før straffen bestemmes.

VG har bedt Randi Gustad, selv advokat og tidligere håndballspiller, vurdere sentrale momenter i Johaug-saken.

Hun mener Therese Johaug kan glemme henleggelse av dopingsaken sin. Hun tror likevel at flere formildende omstendigheter gjør at skistjernens advokater kan få suspensjonen ned på rundt ett år.

Forklaringene rundt sakens sentrale spørsmål er det Antidoping Norge (ADN) som nå etterforsker. De leverer materialet til «aktor» i saken, den uavhengige påtalenemnda. Håpet er at etterforskningen er ferdig tidlig i november. Nemnda vil så legge ned påstand om straff. NIFs domsutvalg feller senere sin dom.

Detaljene som avgjør

VURDERER JOHAUGS SAK: Randi Gustad har satt seg inn i Johaugs dopingsak. Her er hun på jobb som håndballekspert for TV 2 under OL i Rio. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Det er hevet over enhver til at Johaug har testet positivt på stoffet clostebol etter bruk av salven Trofodermin. Det gir i utgangspunktet en straff på fire års utestengelse. Men før den tid vil Johaug forsøke å bevise sin uskyld og gjøre alt i sin makt for å få straffen ned. Sentralt står graden av aktsomhet 28-åringen har vist da hun fikk i seg stoffet.

Da må påtalenemnda vurdere følgende punkter:

• Landslagskontrakten:

«Oppstår det situasjoner hvor utøver har behov for medisinske preparater skal trener underrettes og NSFs (Norges Skiforbunds) lege konsulteres. Utøver plikter å rette seg etter råd og veiledning gitt av NSFs lege/medisinske støtteapparat.» Slik lyder ett punkt i landslagskontrakten til Therese Johaug.

– Dette momentet virker formildende for Johaug. Jeg mener det er en lovstridig formulering. I NIFs lov paragraf 12–5 er veldig klar på at utøver er objektiv ansvarlig. Denne bestemmelsen kom inn i 2003 og harmonerer med WADA- koden. Det er sikkert gode grunner til at NSF har valgt en slik formulering i sin kontrakt, men den uthuler antidopingregelverkets hovedregel. Det objektive skyldkravet er basert på effektivitetshensyn og konkurranse under like vilkår for alle, altså rettssikkerheten til rene utøvere. Å forplikte utøver til å følge råd kan derfor bidra til å lamme aktsomheten til utøve, mener Randi Gustad.

VG-FAKTA: Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Anken kan gjøres av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet (FIS) og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor hvis det er tilfelle. En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsrett) etter spesielle regler.

• Skjema-føringen:

Hva har det å si at Therese Johaug selv førte opp at hun brukte kremen Trofodermin, da hun ble testet av Antidoping Norge den 16. september i Oslo.

– Det kan hende det legges vekt på at det er en form for åpenhet som styrker hennes forklaring. Det er likevel ikke tungtveiende slik jeg ser det, for en slik påføring kan lett tas til inntekt for et helgarderingsgrep på motsatt side. Har ingen grunn til å tro at det har skjedd her, men tenker at det uansett bare er et lite moment i helhetsvurderingen.

• Google-søket:

Det er relativt enkelt å sjekke et legemiddel i 2016. Skriver du Trofodermin i en søkemotor får du kjapt vite at det inneholder et ulovlig stoff (clostebol). Man kunne også ringt Antidoping Norge. Dessuten lanserte WADA en applikasjon for iPhone og Android-telefoner allerede i 2014. Her ville også et kjapt søk avslørt det ulovlige stoffet.

– Basert på hvor nøye hun sier hun sjekker så fremstår det besynderlig at hun ikke har sjekket nærmere de dagene hun bruker denne kremen. Disse utøverne er ellers så påpasselige og aktsomme så derfor er terskelen høy og kunnskapen stor hos utøver uavhengig av emballasje. Men det er klart: Dette skjerper nok litt graden av bebreidelse. Ved usikkerhet er det lett å si i etterpåklokskapens lys at en telefon, et googlesøk eller et blikk på kremens innpakning kan virke skjerpende for utestengelsens lengde. Mitt inntrykk er at disse reglene er så strenge at utøver bikker i retning av det paranoide for å være på den sikre siden. Så kan man godt diskutere om dette er et rettferdig system, men det er ikke relevant i denne saken. Vi må forholde oss til norsk og internasjonal rett her.

• Varselet på kremens pakning:

Trofodermin-pakken har et tydelig «doping»-varsel. Det står ikke på selve kremtuben. Spørsmålet har vært om lege Fredrik S. Bendiksen kun ga Johaug salven, eller om hun også fikk innpakningen med det tydelige varselet. Johaugs advokat fortalte mandag at hun skal ha fått både pakken og tuben.

– Jeg vet hvor proffe utøverne er. De er så godt drillet i dette og når hun har uttalt at hun dobbel- og trippelsjekker hva hun får i seg, så tenker jeg at dette punktet er med på å stille spørsmål ved hennes forklaring på et vis. Det stemmer ikke helt overens med det hun forklarte på pressekonferansen, samtidig så kan hun jo ha forklart seg nærmere om dette til Antidoping Norge og det er det som er relevant for helhetsvurderingen. I en sak som denne oppleves nok likevel omdømmebelastningen, medietrykket og folkedomstolen som en tøffere sanksjon enn antall måneder utestengelse etter gjeldende rett. Nettopp på grunn av jentas popularitet burde nok de rundt henne forstått at media ville drive parallell etterforskning med Antidoping Norge.

• Legens forklaring:

Lege Fredrik S. Bendiksen tok all skyld for at Johaug hadde fått i seg det forbudte stoffet.

– Jeg mener det er et sterkt formildende for Johaug og lengden på suspensjonen at hun følger en merittert og rutinert idrettslege på dette punktet. Han har avgitt forklaring som troverdig helsepersonell, og den er jeg ganske sikker på at vil bli vektlagt med tanke på suspensjonens lengde.

– Er det en svakhet at ingen – så vidt vi vet – kan bekrefte kommunikasjonen mellom legen og Johaug?

– Det er noe ADN i etterforskningsfasen bør stille nærmere spørsmål om. Om det finnes grunn til å betvile forklaringene eller om disse styrkes gjennom faktum vi ikke kjenner til. Det var ingen grunn til å betvile forklaringene deres på pressekonferansen, men det har skjedd noen underlige ting underveis, men det kan godt hende dette skyldes misforståelser og blir redegjort for i etterforskningen.

• Kjøpet i utlandet:

Mange eksperter mener varsellampene burde blinket ene og alene fordi legen kjøpte et legemiddel i Italia.

– Jeg vet dette bryter med rutinene. De norske utøverne er normalt flinke med dette. Derfor er det rart at man ikke sjekker. Det som også er rart er at de har den riktige kremen på et annet apotek like ved. De kunne også fått skrevet ut resept derfra og fått den ut raskt. Man vil jo ikke bli stilt i en slik situasjon.

VG-FAKTA: I påtalenemnda sitter i dag Anstein Gjengedal, Kåre Birkeland, Rigmor Solberg og i sekretariatet, Niels Kiær. I NIFs domsutvalg finner vi Ivar Sølberg, Marit Forsnes, Laila Andresen, Thomas Bornø, Kåre T. Claussen, Elise Christiansen. Varamedlem er Morten Kjær Enger. Kilde: Antidoping Norge

Tror på pluss/minus ett års suspensjon



Så er det store spørsmålet hva vurderingen av de ulike momentene fører til.

Har Johaug handlet 1) uaktsomt 2) grovt uaktsomt eller 3) med forsett?

Som hovedregel får man fire års suspensjon hvis man blir vurdert etter punkt 2 og 3. Punkt 1 kan gi alt fra to års suspensjon til frifinnelse.

– Det jeg har hørt til nå forteller meg at dette ikke er gjort forsettlig eller ved å ha vært grovt uaktsom. Jeg tror vi snakker om en suspensjon på to år og nedover. Det er et bredt spekter av sanksjoner, men det er et såpass alvorlig stoff at å tenke advarsel eller henleggelse er usannsynlig. Basert på tidligere dommer fra CAS (Idrettens voldgiftsrett, Johaugs siste ankeinstans journ.anm.) som jo her er den relevante rettskilde, så ligger straffen for slike brudd på pluss/minus ett års suspensjon og det er umulig å være mer presis uten å vite mer, vurderer Randi Gustad.