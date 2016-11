BEITOSTØLEN (VG) Thomas Alsgaard (44) har ingen betenkeligheter rundt bruken av astmamedisin under hans tid som aktiv, men blir oppgitt når han hører hvordan medisineringspraksisen har vært i kjølvannet av Martin Johnsrud Sundby-saken.

– Det jeg kan si om disse to sakene, og særlig Martin Johnsrud Sundby-saken, er at den har en preventiv effekt. Det tvinger oss som lag å ta den debatten, vi må snakke sammen. Det har vi gjort, innleder Alsgaard på VGs spørsmål om hvordan han oppfatter de to dopingsakene som har herjet- og fortsatt herjer norsk langrenn før sesongåpningen på Beitostølen fredag.

– Vi spør oss «hva er det vi driver med og hvordan ønsker vi å drive?» Toppidretten handler om å pushe grenser, men vi må også tenke hvor vi skal sette grensene. Hva kan vi stå inne for? Det er det positive med den saken og det har laget vårt gjort mange ganger gjennom sommeren og høsten, sier Alsgaard.

Fleipet med skiforbundet



I hans nye rolle som daglig leder for «tigrene» i Team Lease Plan ønsker mannen med totalt 11 OL- og VM-gull mediene velkommen til Grønolen gjestegård på Beitostølen, noen kilometer unna det langt mer prangende Radisson-hotellet hvor det norske landslaget bor. Under presentasjonen av sitt eget lag nøyer han seg med å sende noen stikk i retning Norges Skiforbund. Mest for moro skyld.

44 -åringen gjør et poeng ut av Team Lease Plan har mistet deres tidligere manager «nedover i systemet» til skiforbundet og at hans egne løpere kan være aktuelle for verdenscup. Da på bekostning av forbundets egne løpere.

Ingen betenkeligheter fra egen karriere



Men selv om presseseansen aller helst skulle handle om hans eget lag, forstod også Alsgaard at de to dopingsakene i langrenn denne sommeren og høsten ble tema.

Therese Johaug er tatt for bruk av det ulovlige stoffet Clostebol og foreløpig suspendert av Antidoping Norges uavhengige påtalenemnd frem til 18. desember. Martin Johnsrud Sundby brøt dopingreglementet da han puttet ni ganger tillatt dose i et forstøverapparat for snart to år siden. Saken ble først kjent i sommer. Da hadde nordmannen tapt saken i CAS, og ble utstengt fra all idrett i to måneder.

Alsgaard er av de mest suksessfulle norske løperne på 90- og tidlig 2000-tall. Han brukte astmamedisin som aktiv, men har omtrent ikke snakket om hvordan han opplevde situasjonen over ti år tilbake i tid. Han slet tidvis voldsomt med luftveiene og fikk blant annet i 2002 utskrevet medisiner det var «restriksjoner på» av tidligere landslagslege Knut Gabrielsen, samme lege som sluttet i Norges Skiforbund dels på grunn av Sundby-saken i år.

– Jeg hadde ingen betenkeligheter da. Det var de løperne som hadde behov for det som fikk det den gangen. Slik er det jo i dag også. Og sånn bør det være. Det er mange barn og unge som trenger medisin for å drive med aktivitet. De må få lov til å fortsette med det. Så er det hele tiden i denne type saker et spørsmål om hvor grensen skal gå, sier Alsgaard.

– På sin plass å sette ned foten



Hvorvidt astmamedisin er prestasjonsfremmende eller ikke har vært tema siden Sundby fikk dommen i CAS (Idrettens voldgiftsrett) og saken hans ble kjent for offentligheten. I ettertid har debatten tatt for seg etikken rundt medisineringen. TV 2 hevdet i august at utøvere uten astmadiagnose hadde fått tilbudt astmamedisin. Juniorløpere uten astma fikk astmamedisin under VM i år. Alsgaard gir karakteristikken «betenkelig» om medisineringspraksisen på øverste nivå i norsk langrenn.

– Det er det jo selvfølgelig. Norsk langrenn har vært flink på sånne områder, det du kan kalle gråsoner eller etiske områdene. Vi har vært flinke på høydehus, det er lovlig, men det har vi sagt at vi ikke skal gjøre i Norge. Trening med oksygen er lovlig, men det skal ikke vi gjøre. Astmamedisin er det samme, sier Alsgaard, og tar seg en liten tenkepause.

– Det er jo lovlig i henhold til WADA (Det internasjonale antidopingbyåret). Men der har man blitt blind. Det har man brukt og så og det har utviklet seg litt. Omfanget har vokst. Så har man litt blind tror jeg. Det har bare reist til et omfang som er helt hårreisende. Det er helt på sin plass at man setter ned foten og sier «hva er det som skjer her». Skal det være sånn eller ikke, sier han.

Ville ikke friskmelde norsk langrenn



I oktober kunne Aftenposten fortelle om deler av den norske praksisen rundt bruk av forstøverapparater. De står nemlig i andre etasje i landslagets smørebuss. Det er sprinterne som kanskje hyppigst benytter seg av forstøver med saltvann. Noen også med astmamedisin.

Mellom prologene og finaleheatene benytter utøverne seg av forstøverapparatet. Norges Skiforbund har satt ned et granskingsutvalg som skal ettergå praksisen.

VG har vært i kontakt med Espen Graff i Norges Skiforbund, som henviser til at det internasjonale utvalget jobber med nettopp disse tingene Alsgaard tar opp. Han sier skiforbundet nå vil avvente konklusjonene som utvalget kommer med. I tillegg møter skiforbundets nye sjefslege, Petter Olberg, mediene fredag på første konkurransedag på Beitostølen.

Fremholder praksisen



Landslagssjef Vidar Løfshus sier for øvrig til VG at Norge kommer til å fremholde praksisen med bruk av forstøverapparat – først og fremst med saltvannsoppløsning – og de som har foreskrevet medisin.

Han forteller også at det er mangeårig lege Kai-Håkon Carlsen som sammen med Olympiatoppen fortsatt gjennomfører diagnostiske tester for skiforbundet.

Fredag klokken 11.00 åpner langrennsdamene med 10 kilometer klassisk stil i Beitostølen-løypene. Klokken 12.45 er det herrenes tur.