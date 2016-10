Advokat Kjenner: – Ville kjørt hardt på utøveravtalen

Therese Johaug er kontraktsforpliktet til å følge landslagslegens råd. Idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner mener den strenge utøverkontrakten må være formildende i dopingsaken.

– Som advokat vil jeg kjørt veldig hardt på denne avtalen. Den er det beste argumentet Therese Johaug har. Hun har stolt på en kvalifisert lege hun er forpliktet til å følge rådene fra. Det fratar henne ikke alt personlig ansvar, men kan bety mye i denne saken, tror Kjenner.

Legene avgjør



Jusveteranen (71) klandrer ikke Therese Johaug fordi hun åpenbart selv ikke har googlet virkestoffet clostebol i sårkremen Trofodermin. Det anabole steroidet, som skistjernen brukte på leppene, kan i ytterste konsekvens koste Johaug både vinterens VM i Lahti og neste års OL i Sør-Korea.

MENER JOHAUG HAR EN GOD SAK: Idrettsadvokat Gunnar Martin Kjenner, her fra et VG-intervju i 2015. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Saken avgjøres etter alt å dømme senere denne høsten i Domsutvalget til Norges Idrettsforbund. Johaug kan anke en eventuell dom til idrettens voldgiftsrett CAS i Lausanne.

– Teoretisk sett skal utøverne sjekke alt selv, men i praksis stoler de på legen, mener Kjenner og får støtte i det synet av Marit Bjørgen. Hun tror den samme «katastrofen» kunne rammet henne.

– Jeg kan ikke si nei på det. Jeg har ingen garanti. Jeg har hatt full tillit til helseteamet og stolt på dem. Jeg har stilt spørsmål og latt dem sjekke opp for meg, sa Marit Bjørgen i møtet med pressen fredag.

Hun hadde store problemer med å holde tårene tilbake i Holmenkollen etter at Johaug – tilsynelatende uforskyldt – har havnet i dopingklisteret.

Kjenner: – Meningsløst



Gunnar Martin Kjenner mener WADA-koden er feil når den gir utøverne det fulle og hele objektive ansvaret i slike saker.

– Det er helt meningsløst at en idrettsutøver skal straffes for en feil begått av legen – så lenge det er utenfor konkurranse og dermed ikke går utover andre, sier han. Men Kjenner har samtidig liten tro på at koden vil bli endret på dette punktet.

– Vi straffer for at mennesker skal forbedre seg og ikke skal gjenta dårlige handlinger. Men her er det vanskelig å se at det finnes noe behov for noe slikt i Therese Johaugs tilfelle, sier han.

Aukland undrende til praksis



Johaugs tidligere trener, Fredrik Aukland har gått sterkt ut mot utøverkontraktene til Norges Skiforbund.

– Det er et interessant perspektiv at om du ønsker å være en del av landslaget og Norges Skiforbund, så forplikter du deg til å lytte til og å følge legens råd. Det er en praksis jeg stiller meg undrende til, sier NRK-eksperten til Aftonbladet.

Gunnar Martin Kjenner ville ha utnyttet utøveravtalen for alt den juridisk er verdt, men er likevel på linje med Aukland.

– Den er problemfylt og står i strid med WADA-koden, mener han og legger til.

– Den ordlyden tror jeg Skiforbundet vil endre i sine kontrakter. Det har det vært klare signaler på.

Dette kontraktspunktet har også vært omdiskutert i Martin Johnsrud Sundbys dopingsak.

– Utøveravtalene vil bli vurdert opp mot dette punktet, melder langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad til VG og viser til WADA-kodens absolutte bestemmelse om at utøveren har objektivt ansvar i slike saker.

Den prisen kan bli høy å betale for Therese Johaug.

