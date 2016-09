Disse to brannmennene reddet Ek Hagen: - Dro henne ut på ryggen min

LILLEHAMMER (VG) Disse to karene fra brannvesenet på Lillehammer reddet tirsdag langrennsløperen Martine Ek Hagen fra myra på Nordseter.

Ikledd overlevingsdrakter fikk de den tynt kledde skijenta på trygg grunn.

– Hun var omringet av våt myr og kald etter å ha vært i vannet, forteller Stig Haugen og Ola Rønningen.

Sammen med politiet rykket de ut etter at Martine Ek Hagenhadde fått ringt sin far, som deretter varslet nødetatene.

– Det var omtrent ti meter fra henne til «trygg grunn». Vi fikk henne over ved at hun satt på ryggen min og vi ble dratt over med tau av Ola, forteller Haugen.

Plottet mobilen



Han forteller at de visste noenlunde hvor Martine Ek Hagen var takket være at politiet hadde plottet mobiltelefonen hennes.

– Hun var lur. Hun hadde lagt telefonen i en pose. Derfor virket den like bra selv om hun hadde vært i vannet.

De to brannkarene hadde med seg både oppblåsbar båt og redningsvest under aksjonen, men nøyde seg med tau for å redde henne. Selv var de altså ikledd overlevingsdrakter. Etter som de ikke visste noe om stedet hun var på, tok de med seg alt utstyr som kunne bli nødvendig.

– Gikk fort



– Vi satset på at hun var å finne i ei skiløype som vanligvis ikke brukes så mye når det er bart, fordi det er så vått. En politimann ropte og fikk etter hvert svar. Vi prøvde å roe henne ned med tullprat. Alt gikk veldig fort. Det var ingen stor dramatikk, sier Stig Haugen.

– Det var vått og kaldt og selvfølgelig en påkjenning å bli stående der lenge. Hun var selvfølgelig bare kledd for å løpe.