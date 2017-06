Derfor kan FIS-anken styrke Johaug

Kommentar Johaug-leiren ville gjerne ha sluppet dagens ekstraomgang i Sveits. Men faktisk kan anken fra FIS ende med å slå positivt ut for skistjernens internasjonale omdømme.

Selvsagt hadde det gjort godt å være ferdig med behandlingen av dopingsaken allerede i vinter. Med en avgjørelse alle ankeinstanser hadde godtatt, og en spikret dato for når dette utestengelsesmareritt er over.

Det er også all grunn til å mistenke at det ligger en god del politikk i avgjørelsen fra FIS om å anke saken, der det er vanskelig å akseptere mangelen på åpenhet om hvem som avgjorde at det blir omkamp.

Men rent prinsipielt er det en styrke at det finnes såpass mange instanser med ankerett.

Tenker man seg om en ekstra gang, er det heller ikke sikkert det er så dumt for Therese Johaug at saken i dag skal opp for Court of Arbitration for Sport (CAS).

Dette er som kjent idrettsjussens øverste organ, som en hel idrettsverden har valgt å anerkjenne autoriteten til.

Forutsetter man at CAS lander på en straff som ikke er høyere enn 15 måneder, og det er det all grunn til å håpe på, går det da an å se på det som en ekstra styrke for Johaugs ettermæle at den er prøvd helt til topps.

Hun har selv ansvaret for hva hun får i seg, og skal utestenges etter å ha levert en positiv dopingprøve. Men når den perioden er over, etter en sak som belyst i alle bauger og kanter, vil det være svært vanskelig for kritikerne å se noe som engang ligner på urettferdighet dersom CAS lar henne få være med i Sør-Korea.

I den norske opinionen vil Therese Johaug uansett møte få problemer den dagen hun er tilbake på ski. Måten hun og teamet hennes har håndtert både rettsprosessen på Ullevaal og fremferden i det offentlige rom de siste månedene, har åpenbart styrket standingen hennes.

Og skulle hun ta sitt første individuelle OL-gull i PyeongChang, ender en tragisk sak med å bli en dramaturgisk klassiker om å overvinne vanskeligheter og komme styrket ut i den andre enden.

Men, og det er ikke noe lite «men», denne saken handler ikke bare om oppfatninger av Therese Johaug her på berget.

Hun er jo et internasjonalt stjernenavn, og tonen har tidvis vært rimelig annerledes utaskjærs. Derfor bør det fra Johaug-sidens ståsted være relevant at det etterlatte inntrykket av denne saken ikke er noe som engang ligner på særbehandling av Norges skiprinsesse. Den rettslige behandlingen må - med god margin - oppfattes som kjemisk fri for nasjonalistisk velvilje for sine egne.

Nå skal det understrekes at rettergangen på Ullevaal var profesjonelt gjennomført, og det er for all del ført grundige resonnementer av domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Konklusjonen til domsutvalget landet da også på et fornuftig nivå, vurdert opp mot regelverk og praksis.

Likevel er det, dersom man vil være vrang, mulig å finne elementer i den norske behandlingen som kan diskuteres. Det hadde for eksempel vært fullt mulig å lande på 13 måneders utestengelse, og likevel i noe større grad understreke betydningen av faktorer som underbygger at Therese Johaug ikke var tilstrekkelig aktsom. Det var vel heller ingen innertier av administrator å gå inn på en detaljsamtale i «rettssalen» om hva den og den straffen betyr for kommende sesong.

FIS bygger anken på at de mener at den norske instansens avgjørelse, som er én måned over minstestraffen, ikke gjenspeiler godt nok at det var en tydelig dopingadvarsel på en medisin innkjøpt i utlandet, som var ukjent for henne.

Nå skal voldgiftsretten i CAS si sitt, etter at partene legger frem sitt syn på saken i Chateau de Béthusy i Lausanne. Deretter skal de tre dommerne tenke en stund gjennom sommeren.

I andre enden kommer det ut en så juridisk testet behandling der er mulig å få i idretten, med en konklusjon alle parter vil kunne forholde seg til, vurdert ut fra det gjeldende regelverket.

Det er på mange måter betryggende, og det gjør det lettere å sette punktum, selv om den prinsipielle diskusjonen om riving av gulvet på minimum 12 måneder absolutt bør tas i rette instanser.

I denne konkrete saken har det hele veien fremstått sannsynlig med en straff i sjiktet 12-15 måneders utestengelse.

La oss håpe voldgiftsretten også lander her.

Case closed.