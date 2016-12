Derfor er ikke Johaug med

Kommentar Det er rent prinsipielle grunner til at Martin Johnsrud Sundby er med på årets topp 100-liste, mens Therese Johaugs navn ikke finnes der.

Hver julaften rangerer VG Sporten landets 100 fremste idrettsstjerner. Utfallet er et resultat av omfattende diskusjoner innad i redaksjonen, der flere faktorer spiller inn i vektingen. Sportslige resultater vil alltid være utgangspunktet og det tyngste argumentet, men også mer ubestemmelige størrelser som stjernefaktoren, publikumstekket osv, teller med i totalvurderingen.

Idrettsåret 2016 har vært spesielt på veldig mange måter. Og hva gjelder topp 100-listen, skapte de to sakene som har preget norsk langrenn en spesiell utfordring. For hvordan skal sakene om brudd på dopingreglementet spille inn i vurderingen av Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug?

Vi landet inn på at det måtte foretas en prinsipiell gjennomgang av forutsetningene for å få være med på listen. Den er ikke knyttet opp til konkrete saker, men skal gjelde uansett hvilke hendelser som måtte inntreffe fremover. Det har vært et tilfelle langt tilbake i tid, der en utøver er blitt vurdert selv om saken mot vedkommende var åpen, men etter revisjonen av kriteriene vil det ikke lenger være mulig.

Konklusjonen ble nemlig at vi trekker et tydelig skille: For å kunne bli vurdert kan utøveren på publiseringstidspunktet ikke være involvert i en pågående dopingsak.

FERDIG SONET: Saken mot Martin Johnsrud Sundby er ferdigvurdert juridisk, og straffen er sonet. Derfor er saken ikke et hinder for å vurdere ham på årets topp 100-listen. Foto: Fabrice Coffrini , AFP

Dersom saken er avsluttet og eventuell utestengelse ferdig sonet, vil du imidlertid kunne tas med på listen. Imidlertid vil det at man har vært involvert i en sak, selvsagt spille inn i en totalvurdering, der konkrete faktorer vil måtte tas med i betraktningen.

Skillet mellom en pågående og en avsluttet sak er viktig fordi det i sistnevnte er mulig å ta alle relevante forhold med i betraktningen. I en åpen dopingsak er det mange ukjente faktorer, og det vil for eksempel være stor forskjell vurderingen av en utøver som får en minimal straff, versus en som dømmes strengt.

I den konkrete situasjoen vi står i nå, er det viktig å understreke at det IKKE ligger noen form for devaluering av Therese Johaugs tidligere prestasjoner i det faktum at hun ikke er med på listen i år. Det handler heller ikke på noen måte om konkrete faktorer knyttet til saken mot henne. Avgjørelsen skyldes utelukkende at saken mot henne ikke er ferdig behandlet. Så fort den er avklart, vil hun kunne bli vurdert ved kommende rangeringer. Dette er for øvrig i tråd med linjen idretten har lagt seg på, ved at Johaug for eksempel ikke er nominert til priser på Idrettsgallaen denne gangen.

Kan det oppleves brutalt? Kanskje.

Men i saker som ikke er avklart, ville det blitt både prinsipielt og praktisk feil å ta utøveren med på listen. Uansett hvem vedkommende er.