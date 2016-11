Den syke sesongstarten

Kommentar BEITOSTØLEN (VG) Er det egentlig mulig å få frem noen entusiasme rundt at langrennssesongen står på startstreken?

KOMMENTATOR: Leif Welhaven

Det er en rar stemning i storsalen på Radisson-hotellet her på Beitostølen.

Dempet. Avmålt.

Med samtaler som er en salig miks av oppfølgingsspørsmål rundt temaene som har preget langrennsdebatten siden i sommer, og noen spede forsøk på å vri fokuset over på sportslige problemstillinger.

Sistnevnte er ikke akkurat lettere av at også oppmøtet på pressetreffet blir helsepreget.

Siden noe smårusk gjør at vi verken får høre fra Martin Johnsrud Sundby eller Marit Bjørgen om hvordan de ligger an foran Beitostølen-åpningen.

I den grad det egentlig hadde vært så innmari interessant akkurat nå, da.

For uansett hvor prisverdig det er med et skibyttesystem, har markedssjef Espen Bjervig en vanskelig jobb med å fange oppmerksomheten i salen om dette.

Akkurat som sportssjef Vidar Løfshus’ utlegninger om kvoteendringens utfordringer slett ikke er uinteressante - det er bare så himla «off topic» for øyeblikket.

Selvsagt må langrennsleiren gjøre alt de kan for å holde nivået og hente hjem gull og glitter også denne vinteren, men det er ikke til å komme unna at sesongstarten blir annerledes i lys av alt som har skjedd.

Og da er det ikke så lett å bli ekstremt engasjert over hvordan Heidi Wengs omlegging til flere og roligere økter har fungert, så lenge det alle lurer på er hva påtalenemnda innstiller på overfor Therese Johaug.

Eller hvordan testingen av OL-løypene i Sør-Korea kommer til å bli, mens det trolig blir januar før vi får vite mer om etikken rundt medisineringsregimet som er utviklet i Norges Skiforbund.

I dette landskapet er det derfor befriende at det finnes idrettsledere som ikke har brevkurs i tåkeprat, noe vi har sett altfor mange eksempler på rundt Ullevaal Stadion.

I Torbjørn Skogstad finnes det nemlig noe så sjeldent som en leder som tør å si ting som de er, også når temaet ikke er trivelig, og som gjerne kunne gitt egen skipresident noen gode råd om kommunikasjon.

Fra scenen på Beitostølen legger langrennskomiteens sjef lite imellom.

* Han konstaterer at norsk langrenn selv har satt seg i situasjonen - som han selv beskriver som «veldig krevende tider».

* Og der andre bruker krefter på å kritisere at det har vært så mye negativt mediefokus, viser Skogstad innsikt også på dette feltet, da han fastslår at det er helt på sin plass at norsk langrenn er blitt satt så grundig under lupen.

Deretter viser han igjen frem strakstiltakene som ble identifisert rett etter at Johaug-saken sprakk.

Dette er hasteendringer som slår beina under enkeltes lettvinte forsøk på å avfeie systemproblemene forbundet åpenbart har hatt, men som også kan bli viktige for å unngå lignende saker i fremtiden.

Hvordan nettopp fremtiden blir, avhenger litt av hva granskingsutvalget måtte komme til. Om hvordan norsk langrenn egentlig har forholdt seg til medisinens irrganger og gråsoner.

Skogstad benytter også anledningen til å helle litt kaldt vann i årene på dem som måtte tro at langrennssporten er friskmeldt, med bakgrunn i at utvalget så langt ikke har slått alarm om ting det haster å rette opp.

Kanskje ender det med at granskernes dom ikke blir så hard.

Men uansett bør arbeidet lede frem til en viktig, overordnet diskusjon, i et forbund som stadig streber etter å finne de mest effektive metodene.

Den om forholdet mellom hva som er lov og hva som er klokt.

Og akkurat nå er spørsmål som dette så innmari mye viktigere enn hvem som går raskest når utøverne tar veien fra hotellsalen til skiløypene.