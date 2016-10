Bjørgen: – Vi snakker om hvordan Therese har det

VAL SENALES/OSLO (VG) De norske langrennsjentene innrømmer at det var godt å reise til Italia og få litt avstand til det som har skjedd rundt Therese Johaug (28).

Johaug-saken * 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av legen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og Norges Skiforbund offentliggjorde den positive dopingprøven og avholdt pressekonferanse på Ullevaal. * 19. oktober. Påtalenemnda i Antidoping Norge utestenger Johaug i to måneder. (NTB)

– Vi snakker om hvordan Therese har det, vi bryr oss jo om henne som en god venninne. Men det var godt å komme hit, å få fokus på det å trene, sier Marit Bjørgen på dagens pressekonferanse.

De norske langrennsjentene er på høydesamling i italienske Val Senales, men uten suspenderte Johaug. Da de møtte pressen i dag, var Johaugs fravær noe av det første de måtte svare på.

– Vi savner én person. Vi savner en god venninne som ikke er med på tur. Det merkes, det, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som satt sammen med Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg på en terrasse på utøvernes hotell i de italienske fjellene.

– Men vi prøver å fokusere på den jobben vi skal gjøre. Det må til for at vi skal kunne prestere til vinteren, slår Jacobsen fast.

VG stilte spørsmål om det er slik at man som langrennsløper stoler blindt på det legen sier, samt om det som skjedde Johaug også kunne skjedd med dem selv. Det var de ikke spesielt villig til å svare på.

– Det blir veldig hypotetisk. Og mitt forhold til min lege er en personlig sak. Det er ikke noe som kreves skal være i det offentlige rom, sier Jacobsen.

– Det som skjedde var et uhell, og det er vanskelig å skulle forsikre seg mot alt mulig. Det er ingenting man kan være sikker på her i verden. Som Astrid sier, det blir veldig hypotetisk, sier Maiken Caspersen Falla.

Suspendert i to måneder



Det var en stund snakk om at Johaug skulle være med landslagsvenninnene til Val Senales, men forrige helg kom det kontrabeskjed. 28-åringen ville holde seg hjemme for å få ro og fred.

For fem dager siden kom Antidoping Norge dessuten med følgende melding: De har valgt å suspendere Johaug i to måneder, og hun må dermed avstå fra alle konkurranser og organisert trening i denne perioden.

Etter at det norske landslaget ankom Val Senales, har det meste dreid seg om «Johaug-saken».

– Vi må bare gjøre det beste ut av det. Få litt avstand fra det som har vært hjemme, sier Bjørgen.

Det nærmer seg sesongstart i langrenn, om en måneds tid skal de norske langrennsløperne ut i verdenscupsporet. Det skjer i Finland, samme nasjon som arrangerer VM senere i vinter.

– Jeg forbereder meg mentalt på at denne sesongen vil bli veldig annerledes, særlig å konkurrere i Finland. Det er viktig for meg at dette ikke tar vekk all idrettsglede, for da gir det ikke mening for meg lenger å drive med det her. Jeg håper vi får noen gode opplevelser gjennom sesongen, at det ikke blir bare dritt hele veien, sier Jacobsen til VG.

Legen har det tøft



Landslagssjef Vidar Løfshus sier langrennsjentene har vært spente før dagens møte med pressen.

– Det er annen setting enn hva de er vante med. Det er mange ubehagelige spørsmål, sier han til VG.

– Hvor ofte har du tenkt «hva om Bendiksen ikke hadde kjøpt den salven»?

– Gjort er gjort og spist er spist. Feilen har skjedd, og det er en forferdelig sak med fatale konsekvenser. Men det får vi ikke gjort noe med nå, sier Løfshus. Han har flere ganger snakket med legen som ga Johaug den etterhvert så berømte leppekremen, og sier at han slett ikke har det enkelt.

– Det går opp og ned. Han er i en forferdelig situasjon. Det er mange i støtteapparatet her som har kontakt med ham, og det har han gitt uttrykk for at han setter pris på. Han sier han har fått meldinger som han kommer til å spare på resten av livet.

