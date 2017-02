Bjørgen tar med seg sønnen (1) til høyden: – Kunne ikke vært borte fra ham

LYGNA (VG) NM-dronningen drar til Sveits for å finpusse formen inn mot VM, sammen med partneren Fred Børre Lundberg og deres ettårige sønn.

Mens resten av de norske kvinnene dropper høydeopphold, pakker Marit Bjørgen sakene og reiser til Sveits umiddelbart etter NM. Med seg på turen til Davos får hun kjæresten Fred Børre Lundberg og lille Marius på 13 måneder.

– Det betyr mye, sier Bjørgen til VG på spørsmål om hva det vil si at hun får med seg familien.

Les også: Bjørgen måtte berolige kongen etter skiathlon i NM

Bjørgen gløder når hun snakker om ettåringen sin, og er krystallklar på at han utgjør et suksesskriterie før verdensmesterskapet i Lahti om drøyt tre uker.

– Jeg hadde ikke kunne reist og vært borte en lengre periode fra ham (sønnen), så det er utrolig viktig for meg at han er med for at jeg skal trives, sier Bjørgen til VG.

– Hva gleder du deg mest til?

– Det er bare å koble av, gå rolig og kose meg på ski i fine omgivelser, sier Bjørgen etter maktoppvisningen på 15 kilometer skiathlon.

Bjørgen går ikke NM-stafetten søndag, men du kan følge hvert stavtak live på VG her fra klokken 12:15.

Skulle gjerne dratt enda høyere

– Nå skal jeg bare opp til 1600 meter (over havet) i Davos, mens det optimale hadde vært over 1800. Jeg skulle jo egentlig til Seiser Alm, men der er det litt andre forhold. Jeg ikke har vært så mye i høyden de siste årene, så kanskje det holder med 1600 for meg nå, sier Bjørgen til VG.

Lest denne? Sundby vant etter lureløp – Northug sjanseløs

I tillegg til skiforhold og høydemeter, presiserer hun igjen viktigheten av de rundt seg.

– Det handler litt om å finne en plass for hele familien for at vi skal trives sammen.

– Når det var så dårlige forhold i Seiser Alm var jeg litt i tvil, og jeg vurderte Sjusjøen, Berninapasset, Livigno og Davos. I Livigno må man reise en plass om man skal kjøre hardøkter, for da må man lengre ned. I Berninapasset passer det ikke så godt med en liten unge, forklarer Bjørgen til VG.

Northug om VM-sjansene: – Tok ikke meg selv ut til så mye

I Davos skal hun bo i leiligheten til Tor Arne og Guri Hetland, og herrenes landslagstrener har varslet inspeksjon.

– Han skulle stikke innom og sjekke, så vi må vel ha leiligheten ryddig hver dag. Plutselig dukker han opp, humrer trønderen.

Saken fortsetter under videoklippet!

Herretreneren hevder selv han ikke drar dit for å holde den dobbelte norgesmesteren fra 2017 i ørene, og forklarer til VG at det i så tilfellet blir for å komme seg ut på tur selv.

– Jeg er ikke så bekymret for Marit eller typen. Det blir et langt mesterskap – trenerne må også være i form, sier Hetland som blir å finne i Berninapasset til uken.

Utfordringer i forkant av VM



Marit Bjørgen tok individiuelt NM-gull nummer 18 og 19, henholdvis på 10 kilometer klassisk og 15 kilometer skiathlon under Lygna-NM. Perfeksjonisten fra Rognes ser imidlertid fortsatt rom for forbedring i enkelte faser av løpene sine.

– Det som kanskje blir utfordringen er avslutninger, hvor jeg føler jeg kanskje mangler litt, sier damen med fire VM-gull og ett OL-gull på sprint.

Østberg knust av Bjørgen: – Marit blir VM-dronningen

– Det er der jeg følger jeg mangler litt. Samme når jeg går i heat, og man skal plassere seg i feltet og akselerere og henge med på den biten, sier 36-åringen, som neppe får bruk for avslutningsferdighetene om hun fortsetter i samme spor.