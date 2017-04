Marit Bjørgen (37) var overlegen og knuste konkurrentene på lørdagens tremil. Siden den første triumfen i 2005 har det nå blitt 21 gullmedaljer i NM-sammenheng for Bjørgen.

Marit Bjørgen vant sitt første NM-gull i 2005 på sprinten i Lillehammer.

FØRSTE NM-TITTEL: Marit Bjørgen etter sprinten i Lillehammer i 2005. Det var hennes første NM-tittel. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Siden den gang har det blitt 20 NM-gull til - fire denne sesongen. På fredag tok hun sin 20. NM-tittel på 5-kilometeren, og i dag økte tallet fra 20 til 21.

Jevnt ved første passering

På dagens tremil med individuellstart skulle det tidlig handle om to løpere:

Bjørgen og Kathrine Harsem.

VG-sportens kommentator: Berget av Bjørgen

Etter 1,2 kilometer ledet Bjørgen «bare» med 0,7 sekunder på Harsem, som åpnet svært bra.

Men derfra og ut handlet alt om 37 år gamle Marit Bjørgen.

Etter 6,3 kilometer hadde 0,7 sekunder blitt til 29,2, og ledelsen bare økte og økte.

– Hun er umulig å slå, kom det fra NRK-kommentator Torgeir Bjørn da Bjørgen passerte 11,2 kilometer på tiden 31:16.7. Hun hadde da økt med 46 sekunder på Kari Øyre Slind og 40 sekunder på Harsem fra 6,3 kilometer.

Og forspranget ble større og større for hvert stavtak:

• Etter 16,3 kilometer hadde Bjørgen økt med 42 sekunder på Øyre Slind og 45 sekunder på Harsem.

• Etter 21,2 kilometer hadde hun økt med «de vanlige» 40 sekundene på både Øyre Slind og Harsem.

• Fem kilometer senere hadde Bjørgen nok en gang økt med drøye 40 sekunder på Øyre Slind, mens Harsem slet betydelig mer og hadde tapt over minuttet til Bjørgen. Det betød at Harsem bare var fire sekunder foran Øyre Slind med under fire kilometer igjen.

Og sølvet, som Harsem hadde i lomma gjennom hele løpet, tapte hun på målstreken for Øyre Slind.

– Jeg tror hun kunne gått en runde til. Hun ser jo ikke sliten ut, sa kommentator Jann Post da Bjørgen hadde tatt av seg skiene og vinket til publikum.

I mål var Bjørgen minutter foran 4:13,9 Øyre Slind.

Dermed tok Bjørgen sitt 21. NM-gull og sin 35. NM-medalje i karrièren.

Også i dag uteble de argeste rivalene til Bjørgen. Hverken Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg eller Astrid Uhrenholdt Jacobsen stilte til start.