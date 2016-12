Bjørgen om Johaugs ensomme hverdag: – Det kan være tøft til tider

LILLEHAMMER (VG) De norske langrennsjentene ville ikke kommentere påtalenemndas innstilling til straff for Therese Johaug. Marit Bjørgen (36) åpnet likevel opp om hvordan det blir for lagvenninnen å trene alene.

– Nå er jo Therese en erfaren løper og vet hva som kreves for å være på et høyt nivå. Det er klart, du har mistet alt du har rundt deg, det skal trenes i mange timer. Det kan være tøft til tider å legge ned jobben alene. Vi har mulighet til å trene med Therese så lenge det er utenfor skiforbundets regi. Jeg håper å kunne bidra når våren og sommeren kommer, sier Marit Bjørgen når hun sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng møter pressen før helgens mini-tour i Lillehammer.

Bakgrunn: Vil utestenge Johaug i 14 måneder

Får ikke delta på organisert trening



De tre ønsket ikke å kommentere påtalenemndas innstilling til straff for Johaug. Hun testet i høst positivt for det forbudte stoffet Clostebol og ble suspendert i to måneder med virkning fra 18. oktober. Det betyr at Johaug ikke kan delta på organisert trening eller konkurranse. Hun trener nå på egenhånd på Sjusjøen.

Antidoping Norges påtalenemnd la tirsdag ned påstand om 14 måneders utestengelse for Johaug. Skulle det bli avgjørelsen i Norges Idrettsforbunds domsutvalg på nyåret – og ingen anker – vil Johaug med noen måneders margin rekke OL i Sør-Korea i 2018.

Les også: NRK-ekspert Aukland er usikker på Johaug-deltakelse i OL

– Vi har vært ute en vinterdag før



Alle tre fikk spørsmål om hvordan oppkjøringen til sesongen har vært med Johaug-saken som bakteppe.

– Jeg synes vi har klart å holde fokus på det sportslige. Det er det Therese vil: At vi skal trene, gjøre jobben og levere resultater. Så er vi der som støtte for Therese, sier Bjørgen.

– Det har vært en annerledes høst og oppkjøring enn før. Vi har vært ute en vinterdag før, så det handler om å smalne fokus mot det som gjelder og være et medmenneske så godt man kan. Det er en krevende øvelse, det er ikke noen tvil om det, sier Uhrenholdt Jacobsen.

– Man må jo prøve å gå fort på ski og støtte og sende meldinger til Therese, sier Weng.

Les også: Derfor holdes Johaug-verdier hemmelig

Saken fortsetter under bildet.

KLAR FOR VERDENSCUP PÅ HJEMMEBANE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (venstre) sammen med Marit Bjørgen (midten) og Heidi Weng (høyre) dagen før verdenscupen på Lillehammer. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Tror Johaug kommer tilbake



Alle tre forteller at det viktigste er å «være der» for lagvenninnen gjennom mange år.

Bjørgen fikk avslutningsvis spørsmål om de tror Johaug har vurdert å legge opp i den tøffe perioden hun står inne i.

NRK-ekspert Fredrik Aukland fortalte VG tidligere denne uken at han ikke tar det for gitt at Johaug står på startstreken under OL i Pyeongchang om ett år og tre måneder.

– Det er klart det er tøft for Therese. Dagene går nok veldig opp og ned. Hun er nok fokusert på å komme tilbake, sier hun.

Les også: Dybendahl mener Johaug MÅ kjempe for frifinnelse

Beveget seg én gang før Lillehammer



For Heidi Weng handler Lillehammer-helgen om å opprettholde formen fra Kuusamo. Der ble hun nummer tre på både sprinten og 10 kilometeren. Hun forteller at hun aldri har fått så klaff tidligere. Marit Bjørgen var omtrent like bra, men kom til kort på sprinten. I distanserennet vant hun.

– Jeg har med lille Marius (sønnen på snart ett år). Det kan blir en utfordring å gå tre tøffe løp. Det er tøffe og gode løyper. Jeg ser frem til å komme i gang, sier Bjørgen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var ikke spesielt fornøyd med innsatsen i de finske løypene. Hun har nesten ikke gjort noen ting før helgens konkurranser.

– Ingenting er endret. Jeg har ligget på sofaen… og ligget i sengen. Jeg beveget meg for første gang i går. Mest for hodets del, sier Heming-jenta og smiler.