KVITFJELL (VG) Marit Bjørgen (36) står over Tour de Ski og satser alt mot Lahti-VM. Hun har allerede lagt kabalen for hvilke renn sønnen Marius (ni måneder) skal være med til vinteren.

«Mor» – bokstavelig talt – er tilbake hos langrennsjentene. Da er alt på stell igjen.

Selv om hun var langt etter Therese Johaug på tirsdagens «elgfus-økt» på Kvitfjell, føler Marit Bjørgen at tingene fungerer.

– Hva sier du om Therese Johaug sist vinter?

– Den var rå! Hun gikk fryktelig fort. Jeg var jo med i sesongforberedelsene på høsten for ett år siden, så jeg så utviklingen og var nok litt forberedt på det.

– Må du opp på et høyere nivå enn før du fikk barn?

– Jeg tror at hvis jeg klarer å komme opp på mitt beste igjen, så håper jeg at jeg kan være med og matche henne. Men det blir spennende å se.

FLERE TALENTER: Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen prøver seg som blomsterdekoratører. Skijentene har fått en blomsterkjede som sponsor. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Onsdag kommer sønnen Marius opp med pappa til skisamlingen. Det gleder Bjørgen seg til.

– Det har vært litt rart uten ham noen dager, innrømmer hun.

– Nå kjenner jeg litt på det å være 100 prosent toppidrettsutøver igjen.

Og derfor er også planen for vinteren lagt.

– Marius skal være med på noen løp, andre helger skal jeg reise alene. Vi har prøvd å lage en kabal.

Marit Bjørgen hun endelig er kvitt skadene og blitt frisk nok til at hun kan kjøre skikkelige hardøkter igjen.

– Stoda er bra. Jeg får lov til å gjøre det meste, sier hun.

Tirsdag testet hun seg også som blomsterdekoratør. Vanligvis mottar hun blomster ferdig pyntet når hun står på seierspallen. Nå skulle en ny sponsor teste hennes evner til å lage en flott blomsterbukett.

– Det har gått veldig greit så langt. Jeg har fått en del positive svar. Jeg har kjørt noen hardøkter sammen med jentene, og der har det vært mye positivt, sier hun.

VM er altså i fokus.

– Kanskje får bruke tiden før jul til å …, sier hun uten helt å fullføre setningen. Men alt tyder på at hun mener «til å komme opp på høyt nivå igjen».

– Jeg håper jeg klarer å gå fort på nyåret. Det er en ny situasjon for meg på alle måter. Jeg har vært skadet. Ting har vært annerledes. Jeg skal gjøre mitt beste, så får vi se hva det er godt for.

– Tour de Ski går nok uten meg. Jeg har en plan. Jeg vil gå det meste før jul. Så blir det tre verdenscuper og NM før VM i Lahti.

– Hvordan har det vært å følge astmadebatten «utenfra»?

– Det har vært trist å følge debatten. Nå er jeg glad for at det er satt ned et utvalg som skal se på våre rutiner og hvordan vi gjør ting.

– Har du god samvittighet?

– Ja, det har jeg! Jeg føler ikke at vi har noe å skjule, men det kan være ting og rutiner vi må endre på. Vi må åpne og ærlige og få alle fakta på bordet, sier Bjørgen.

I sommer har hun trent mye mengde, og gjort det hun kan for å komme i best mulig form før høsten. I slutten av august droppet hun å være med landslaget på høydeopphold i Italia, på grunn av at hun fremdeles ikke var i stand til å løpe som hun skulle.

Men de siste tre ukene har vært annerledes. Bjørgen har gjennomført tre løpeøkter i uken, hver på rundt én time.

– Jeg har tålt treningen med rulleski i august og så langt i september. Nå har jeg startet gradvis med løpingen, og det virker som jeg tåler det. Beintettheten går tilbake, noe som tyder på at jeg blir sterkere, forklarer Bjørgen.

Hun forteller til VG at hun føler hun har gjort ting riktig i prosessen med å komme tilbake i langrennssporet. Hun synes hun har vært tålmodig, og håper nå at treningen i høst går etter planen.

– Målet er å gå sesongåpningen på Beitostølen, slår hun fast.