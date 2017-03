Berget av Bjørgen

Kommentar Her er de 10 sportslige høydepunktene fra en annerledes langrennsvinter.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Med en suspendert Therese Johaug, avsløringer om systemsvikt, en retorisk løs kanon av en landslagssjef og en skipresident som ikke er i stand til å definere begrepet «ta ansvar», har mye vært til å grine av denne vinteren.

Men de norske løperne har samtidig gitt oss en rekke langrennsøyeblikk som har lokket frem smilet.

Det er sikkert flere som kunne vært nevnt, og all anledning til å debattere rekkefølgen, men her er en «Topp 10-liste» over de gode minnene fra langrennssesongen 2016/17:

WONDERWOMAN: Marit Bjørgen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

1). Marit Bjørgen redder langt på vei totalinntrykket for langrennsleiren, ved å sope inn fire gull på fem forsøk fra VM i Lahti, et mesterskap uten individuelle norske herretriumfer. Hun vant første renn etter mammaperm-pausen, og avsluttet sesongen som hun startet, med å gå først over mål. Den eneste lille bekymringen er at hun nesten er for suveren, men det kan jo ikke akkurat skisportens wonderwoman klandres for.

KOMETEN: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

2). Johannes Høsflot Klæbo har gjennom fem gull i junior-VM vist at noe stort kunne være på gang, men at han skulle ta steget så kjapt var det vrient å forutse. Og det er noe med hele vesenet, teknikken, sulten og stilen, som gjør at «the sky is the limit» for Klæbo. I et hav av år fremover. Han kom til kloden 6059 dager etter Bjørgen, og kan som 20-åring allerede krysse av som vinner av sprintverdenscupen, og vant minitouren i Canada på målstreken.

TRE VM-GULL: Maiken Caspersen Falla. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

3). Ikke bare kunne Maiken Caspersen Falla juble over sprint-jackpot i Lahti, hun klarte også å snappe førsteetappen på stafetten fra Ingvild Flugstad Østberg. Og kvitterte med en sterk åpning av et løp de fire norske selvsagt vant som de ville. I verdenscupen hun også kan juble over å ha sikret seg sprintkulen, selv om hun i enkeltrenn nok ble slått av svenske Stina Nilsson litt oftere enn hun hadde sett for seg.

BEST I TOTALEN: Martin Johnsrud Sundby. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

4). Martin Johnsrud Sundby kom tilbake fra en svært krevende tid, utløst av dopingsaken, og står igjen som vinner av verdenscupen sammenlagt. Det står det respekt av! Samtidig ble drømmen om et individuelt mesterskapsgull knust denne gangen også, og Sergej Ustjugov ble for sterk i Tour de Ski. Og slutten av sesongen sier egentlig litt om Sundby – både at han er så uheldig at han ble påkjørt av en skuter i Birkebeinerrennet, og at han likevel gikk først over mål.

TOUR & V-CUP-VINNER: Heidi Weng Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

5). Heidi Weng har trolig fått litt ufortjent lite oppmerksomhet over at hun kan krysse av for både sammenlagtseier i verdenscupen og triumf i Tour de Ski denne sesongen. Det skyldes nok at hun i for liten grad evnet å utfordre dronningen de gangene Bjørgen stilte til start. Men totalfangsten er det uansett all grunn til å glise av, både sportslig og økonomisk, for Heidi Weng.

6). Finn-Hågen Krogh sto bak det kanskje aller sterkeste enkeltinntrykket fra VM i Finland – da han viste en mental styrke av det nesten umenneskelige slaget. Som mesterskapsdebutant på ankeretappen, og med selveste Ustjugov jagende 5–15 sekunder bak, klarte finnmarkingen å holde hodet kaldt og russeren bak seg. Kudos!

BRAGDEN: Her sikrer Finn-Hågen Krogh norsk stafettgull i Lahti. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

BRONSE MED BRUDD: Astrid U. Jacobsen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

7). En fortvilet Astrid Uhrenholdt Jacobsen lurte på om hun i det hele tatt hadde noe i Lahti å gjøre, etter mye rusk innledningsvis. Men viste seg så til de grader å forsvare plassen, da formen satt da den skulle, og fasiten ble tre medaljer. Der bronsen på 30-kilometeren ble sikret til tross for at hun gikk med hoftebrudd etter et fall.

8). Niklas Dyrhaug var skuffet etter tremilsvrakingen i VM, men slo tilbake med en bronse på 15 kilometer, var med på stafettlaget som vant – og sikret en plass på podiet også i den kanadiske minitouren på tampen av sesongen.

STERK I SPRINT: Sindre Bjørnestad Skar. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

9). Sindre Bjørnestad Skar mislyktes i VM, men klarte å sikre en tredjeplass i sprintverdenscupen, og avsluttet med en sterk fjerdeplass i Quebec. Tredjeplass i totalcupen ble fangsten for Ingvild Flugstad Østberg, som ellers går ut av sesongen med vonde minner fra siste del.

10). Petter Northug har hatt en tung sesong etter en treningsmiss, men viste i VM at han var litt på gang, men ble så vraket i timannstroppen til Canada. Skikongen viste også mot med å si hva han mener om Løfshus' mageplask om mediepress som delutløsende i Johaug-saken.

Alt i alt; ingen perfekt sesong. Men gitt hvor spesiell oppladningen var, er det som skjedde i sporet alt i alt godkjent denne vinteren. Der skiledelsen kan takke høyere makter for at Marit Bjørgen aldri blir lei av å vise konkurrentene ryggen.