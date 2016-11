Begge brødrene Northug videre fra prologen

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) I Petter Northugs (30) fravær, leverte brødrene Even (21) og Thomas (26) i prologen. Best av alle var Maiken Caspersen Falla (26) og Pål Golberg (26).

Finn Hågen Krogh ledet herreprologen lenge med tiden 3.21.04. Krogh gikk ut med startnummer en på brystkassen, og akkurat som Maiken Caspersen Falla leverte han sterkt som første startende.

Men så kom Pål Golberg, som med tiden 3.19.34 var foran Krogh.

Senere i løpet snek 20 år gamle Johannes Høsflot Klæbo seg på imponerende vis mellom de to landslagsløperne. Juniorverdensmesteren fra Byåsen var kun halvsekundet bak Golberg.

Kontrollert videre gikk også brødrene Thomas og Even Northug. Eldstebror Petter Northug valgte å stå over sprinten på Beitostølen søndag, men like fullt blir det to Northug-representanter i kvartfinalene.

For øvrig tok Emil Iversen, Emil Nyeng Ola Vigen Hattestad, Anders Gløersen og Sondre Turvoll Fossli seg også videre etter prologen.

Det samme gjorde tvillingbroren til Maiken Caspersen Falla, Marius. Det var imidlertid vanskelig å gjøre det like lekende lett som Maiken Caspersen Falla.

Falla med stålkontroll

Sprintspesialisten Falla innfridde nemlig favorittstempelet så til de grader da hun leverte et solid løp. Tiden 2.47.79 i den 1,2 kilometer lange løypa på Beitostølen var mer enn nok til å vinne prologen komfortabelt før skøytesprinten.

Mari Eide og Vesna Fabjan fulgte på plassene bak fjorårets suverene sprintdronning fra Gjerdrum Idrettslag.

OVERLEGEN: Maiken Caspersen Falla, her i mål etter sin prologseier, leverte varene søndag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kari Vikhagen og Ragnhild Haga kom seg også kontrollert videre til kvartfinalene.

Caspersen Falla og Uhrenholdt Jacobsen går mot hverandre i første kvartfinaleheat, før Heidi Weng er eneste landslagsløper i heat nummer to.

Kvartfinalene begynner rundt 10.15.

Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg går ikke søndagens sprintrenn. Dermed hviler en enda større del av favorittstempelet på prologvinner Falla, enn tilfellet ville vært med de to til start.