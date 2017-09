Slik reagerer langrennsdamene på Johaug-dommen: – Brutalt

LIVIGNO (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen trenger tid på å aksptere at Therese Johaug ble utestengt i 18 måneder, for noe som ikke var tilsiktet juks.

De norske langrennsløperne er i Livigno på sin årlige høydesamling. Det var her Johaug fikk kremen med clostebol hun har fortalt hun tok på en solbrent leppe for nøyaktig et år siden. Dommen fra CAS ble knusende.

– Det er tøft. Jeg får veldig vondt av henne. At man kan miste så mye. Miste VM og miste OL uten å ha hatt noe ønske om å få noen fordeler, for det er hun trodd på i alle instanser, at det aldri har vært noe tilsiktet juks, sier Jacobsen til VG og legger til:

– Det er brutalt syns jeg.

Så du denne? Skiforbundet beholder løperavtalen med Johaug. Pengestøtten fortsetter.

Tirsdag var damene ute på en tung treningstur opp bratte bakker på rulleski i finfin høstsol.

– Jeg kommer til å trenge tid på å akspetere det, at sånn er det. For nå har dommen falt. Det er ikke noen mening å se bakover lenger, sier Jacobsen.

Marit Bjørgen hadde det vondt etter at Johaug fikk dommen, som gjorde at 29-åringen fra Dalsbygda mister OL.

– Jeg har det vondt og er fortvilet over at Therese må betale en så høy pris i en sak hvor hun er trodd på alle punkter. Dette viser at rettssikkerheten til oss utøvere er veldig sårbar, sa Bjørgen da.

Ordknapp Weng

Heidi Weng vet ikke hva hun skal si om dopingdommen.

– Therese er ei veldig god venninne, og det er veldig trist for henne. Mer enn det vil jeg ikke si, sier Weng.

– Hvordan merker dere at Johaug er borte fra laget sosialt?

– Vi merket det da Marit var borte da hun var gravid. Og vi merker at Therese er borte nå. Kanskje spesielt med de to som er stjernene på laget, så merker man det når de er borte, svarer Weng.

Johaug er tilbake på laget i april neste år. Det betyr at hun kan få en normal oppkjøring med laget mot VM i Seefeld i 2019.

Falla: Vi får glede oss til april



Maiken Caspersen Falla har hatt kontakt med Johaug i Livigno og snakket litt med henne.

– Det var veldig godt å treffe henne igjen. Jeg var glad for å se henne, sier Falla til VG.

Hun merker godt at Johaug er borte fra laget, for hun var en viktig bidragsyter.

– Jeg skulle ønske vi kunne ha med Therese. Jeg vet at hun veldig gjerne skulle vært med i OL. Man må bare ta den dommen. Også går det fort til april, så får vi bare glede oss til hun er med på samling igjen. Det er ikke lenge igjen, sier Falla.

Langrennsdamene reiser hjem fra høydesamlingen onsdag.