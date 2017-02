«Astma-utvalget» kommer med sin konklusjon én uke før VM-starten

Én uke før VM-starten i Lahti kommer Norges Skiforbunds graskningsutvalg med sin konklusjon.

Det er nå klart at de skal legge fram sin rapport på Ullevaal stadion torsdag.

Samtidig befinner VM-troppen seg i estiske Otepää, der siste verdenscup før VM går av stabelen.

Statsadvokat Katharina Rise leder utvalget og vil presentere hovedinnholdet i rapporten. Hele utvalget vil være tilstede under presentasjonen på Ullevaal stadion.

Granskningsutvalget ble satt ned etter at Martin Johnsrud Sundby ble utestengt i to måneder sist sommer.

Senere ble det klart at de også skulle se på Johaug-saken.

– At rapporten kommer rett før VM, betyr ikke så mye for oss. Vi utøvere kommer til å ha fokus på det vi skal ha fokus på. Det faller mer på lederne, sa Martin Johnsrud Sundby da han ble spurt om dette under en pressekonferanse på Sjusjøen sist torsdag.

Utvalget skulle gjennomgå medisinbruk og rutiner i norsk langrenn.

Før hennes egen sak dukket opp, sa Therese Johaug til VG om utvalgets vurdering av astma-medisineringen:

– Når de kommer med sin rapport, kan vi få hva vi gjør bra og hva vi gjør dårlig. Det er sikkert et forbedringspotensial. Alt kan gjøres bedre. Vi må forberedt på at det er ting vi må endre, men det er veldig bra at det nå tas et standpunkt om dette.

Det vakte oppsikt da et av utvalgsmedlemmene, svenske Kjell Larsson, allerede samme dag som utvalget ble oppnevnt, uttalte til Expressen at astmamedisin ikke har noen positiv effekt på friske mennesker. Det står i kontrast til forskning utført av Vibecke Backer og Morten Hostrup ved Bispebjerg sykehus i København.

Marit Bjørgen uttalte i høst dette om utvalget:

– Jeg føler ikke at vi har noe å skjule, men det kan være ting og rutiner vi må endre på. Vi må være åpne og ærlige og få alle fakta på bordet.

De norske løperne har hele tiden uttalt at de ønsker utvalget velkommen. Ingvild Flugstad Østberg uttalte i høst til VG:

– Det er en kjedelig sak, men nå har det blitt sånn. Vi må stå i det så godt vi kan og ta lærdom av det vi kan ta lærdom av.

– Vi er ærlige og redelige og holder oss til reglene. Vi er åpne og oppgir selvfølgelig alt vi gjør – og er hver dag tilgjengelige for kontroll fra WADA. Saken er blitt som den har blitt. Noe blir til sannhet ved at folk leser bare overskrifter.

Granskingsutvalgets medlemmer: Leder: Katharina Rise, fungerende avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter, Kjell Larsson, professor Karolinska Institutet, Lars Pedersen, spesiallege i lungesykdommer, Katja Mjøsund, spesiallege idrettsmedisin, Reidun Førde, professor ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.