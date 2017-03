Antidoping Norge-sjef angriper FIS-hemmelighold rundt Johaug-anke

LAUSANNE (VG) Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil ikke avsløre hvem som sitter i dopingpanelet som valgte å anke dommen mot Therese Johaug (28). Nå tar Antidoping Norge et oppgjør med internasjonal idrett.

KRITISK: Daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge. Foto: , NTB scanpix

– Selvfølgelig bør man få vite hvem som sitter i dopingpanelet til FIS, og som valgte å anke dommen mot Therese Johaug. Prosessene må være åpne, mener daglig leder Anders Solheim.

Ikledd mørk dress snakket han med VG under en tre dager lang WADA-konferanse denne uken. Dopingjegeren er ikke kjent for å tordne i offentligheten. Men nå er Solheim engasjert.

Han mener det har foregått en maktsentrering i internasjonal idrett. Noen få mennesker beslutter hvordan reglene skal være. De kontrollerer alt fra A til Å – både påtale, kontrollarbeid og domsinstansene – i dopingsaker. Resultatet er alvorlig, hevder Solheim.

– Man må ha uavhengige domsinstanser og sørge for en rettferdig rettergang for utøverne. Det er der slaget står i internasjonalt antidopingarbeid akkurat nå, sier Solheim.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) overrasket mange da de valgte å anke den norske Johuag-dommen på 13 måneders utestengelse. Visepresident Sverre Seeberg avviste den gangen at avgjørelsen var politisk motivert.

– Mye er lukket

Men hvem som faktisk fattet avgjørelsen, er det umulig å vite. Dopingpanelet til FIS ledes av styremedlemmet (FIS Council) Patrick Smith.

– Foruten ham ønsker ikke FIS å offentliggjøre navnene på de andre som sitter i dopingpanelet, sier kommunikasjonsansvarlig Jenny Wiedeke til VG.

Overfor sportsbloggeren Andreas Selliaas har hun likevel bekreftet at de to andre personene i dopingpanelet også sitter i styret til FIS. Blant styremedlemmene er eldre menn fra blant annet Russland og Finland.

– Jeg tror det er et enormt forbedringspotensial i hvordan domstolene i internasjonal idrett er sammensatt. Veldig mye er lukket, mens det burde vært åpent. Internasjonale og nasjonale særforbund har mye å hente på dette området, sier Anders Solheim.

Han sitter selv i en kontrollgruppe i Europarådet, der man nylig vedtok retningslinjer for uavhengige domsinstanser innen idretten. FIS og andre særforbund bør ta inn over seg retningslinjene, mener Solheim.

– Er du enig i at det er politikk i Johaug-anken når det sitter tre styremedlemmer fra FIS i dopingpanelet som avgjorde spørsmålet?

– Det åpnes i alle fall en mulighet for det. Den muligheten burde ikke være der i det hele tatt. Man burde hatt et uavhengig organ. Det er det Europarådet legger opp til: Grunnleggende prinsipper for en rettferdig rettergang. Dette bør anvendes langt utover Europarådets medlemsstater.

Roser norsk idrett

I dopingsaken til Martin Johnsrud Sundby var det dopingpanelet til FIS som innstilte på «frifinnelse». I saken til Therese Johaug valgte det samme dopingpanelet å anke den norske dommen til CAS.

Anders Solheim roser løsningen norsk idrett har valgt: Domsutvalget til NIF velges på idrettstinget hvert fjerde år, og det har ingen tilknytning til organisasjonen ellers.

– Vi må sørge for at de demokratiske prinsippene kommer til anvendelse i idretten. Ikke bare at hvert enkelt forbund velger et styre internasjonalt, men at man bruker maktfordelingsprinsippet. Først da kan vi få uavhengige domsinstanser, sier Solheim.

Therese Johaugs sak skal opp for CAS i Lausanne i løpet av noen måneder. Der vil den norske 28-åringen møte foran tre internasjonale dommere. Hun risikerer en langt strengere straff enn de 13 månedene hun fikk i Norge tidligere i år.

VG har pratet med flere kilder som omtaler CAS som både «kaldt» og «lukket». Det siste er Anders Solheim enig i.

– Jeg kunne tenke meg at man ser på hele konstruksjonen «CAS» og på muligheten til å ha en «idrettens høyesterett». Der kan man ha et utvalg faste dommere som håndterer sakene. Alle dommene burde legges ut offentlig. Grunnprinsippet bør være at forhandlingene foregår åpent. I dag er det en lukket voldgiftsdomstol, mener Antidoping Norge-toppen.

Johaug-advokat Christian B. Hjort reagerte da FIS valgte å anke dommen mot klienten hans. Det er det ikke grunnlag for, mener Hjort.

– FIS dømmer ikke

Han er mindre opptatt av at ikke personene som fattet avgjørelsen blir offentliggjort.

– I strafferetten har man heller ikke innvirkning på hvem som deltar i påtaleavgjørelser. Jeg reagerer ikke på dette. Utøveren har egentlig ikke noe med det. Det viktigste er åpenhet og habilitet rundt hvem som dømmer i saken, sier Hjort.

– Dopingpanelet består av styremedlemmer i FIS?

– Jeg kan ha synspunkter på kvaliteten av saksbehandlingen, men vi må bare forholde oss til sluttresultatet i saken. FIS dømmer ikke i vår sak, de avgjorde bare om de ville anke eller ikke. Det er heldigvis CAS som dømmer, sier advokaten.

USADA-sjef Travis Tygart deltok også på WADA-konferansen i Sveits denne uken. Lance Armstrongs overmann er som Solheim svært opptatt av uavhengighet i antidopingarbeidet.

I dag kan ikke Johaug få en straff mellom 0 og 12 måneder dersom retten mener hun har utvist et minimum av skyld. På spørsmål om dette ikke bør ses på, svarer Tygart:

– Om vi sørger for at dommerpanelet blir helt uavhengig, vil jeg ikke hatt noen problem med å si at spennet kan være fra null til fire år, og la dommerne avgjøre. Men da må panelet være helt uavhengig fra sportsorganisasjonene, sier amerikaneren til VG.

Ifølge Solheim er uavhengighet og transparens det store debattemaet i internasjonalt antidopingarbeid i 2017.

– Noen få personer har styrt hele butikken. De har uttalt seg om saker før de kommer til behandling, og de har kontrollert hvordan sakene har blitt behandlet. Den lukkethetskulturen har gjort at man har fått alle korrupsjonssakene i internasjonal idrett. Det er også grunnlaget for at man ikke få en god nok prosess i internasjonale dopingsaker.