Trondheim-svar avgjør Narviks alpin-VM-skjebne

Skipresident Erik Røste vil ikke vedta om Norge skal søke alpin-VM i 2025 eller 2027 før Trondheims ski-VM 2023-skjebne blir beseglet. Men Narvik-ordfører Rune Edvardsen vil «fortest mulig» ha beskjed om hvilken av tre søkerkandidater han satser på.

Hemsedal, Hafjell/Kvitfjell og Narvik, som arrangerte alpin-NM sist vinter, har alle meldt seg som kandidater til å arrangere alpin-VM 2025.

– Vi kan ikke vente i årevis på at man kanskje skyver på avgjørelsen. Selv om det skulle bli 2027, vil vi gjerne vite hvem som blir den norske søkeren. Vi ønsker at de (Skiforbundet) skal ta den avgjørelsen fortest mulig. Den må ikke skyves så langt at det til slutt blir en politisk avgjørelse, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen til VG.

Besluttes 17. mai

Han er også styreleder for Alpin-VM 2025 A/S i Narvik. Aksjeselskapet med tre eiere – Narvikfjellet (30 prosent), Arctic Sport (30), Narvik slalåmklubb (30) og Narvik kommune (10) – ble etablert for ett år siden.

Bankene i Nord-Norge (3 mill) og Nordland fylkeskommune (1 mill) er ifølge selskapets daglige leder, Erik Dyb Plener, blant de økonomiske bidragsyterne.

– NSF (Norges skiforbund) har søkt og arbeider nå for å få VM i nordisk til Trondheim i 2023. Det er fokus. Når det er avgjort, må vi diskutere når det er riktig å søke et VM i alpint. I den diskusjonen må man ta med seg at det er sjelden at et land får to mesterskap etter hverandre. Men det betyr ikke at en ikke kan og skal søke, skriver skipresident Erik Røste i en SMS til VG.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) beslutter 17. mai neste år om Trondheim eller slovenske Planica skal få arrangere ski-VM i nordiske grener 2023. Da vil det eventuelt være 12 år siden Norge siste gang avviklet det mesterskapet, i Oslo 2011.

Aldri alpin-VM

Norge har aldri arrangert alpin-VM, selv om OL-anleggene Hafjell/Kvitfjell, med nasjonalanlegg-status, har søkt fire ganger.

I dag, tirsdag 22. august, var en delegasjon på tre personer fra Norges skiforbund på besøk i Hafjell/Kvitfjell, som sammen med Narvik og Hemsedal vil søke alpin-VM 2025. Arrangementssjef Terje Lund i NSF er en av de tre. Delegasjonen har tidligere presentert sine VM-krav overfor de to andre søkerne.

– Vi søker ikke VM i alpint før vi vet om vi får ski-VM 2023. Rent teknisk og praktisk er det ikke noe i veien for å søke alpin-VM 2025. Så får skistyret vurdere om det er lurt. Det skjer ekstremt sjelden at en førstegangs søker får arrangementet, og en av de som ikke får det i 2023, vil sannsynligvis søke om å få det i 2025, sier Skiforbundets erfarne arrangementssjef.

Franske Courchevel og østerrikske Saalbach-Hinterglemm har søkt alpin-VM 2023.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland uttalte i februar at Hafjell/Kvitfjells nasjonalanleggstatus (utløper 2019) ikke gir dem «monopol» med tanke på VM-arrangement. Det er imidlertid Norges skiforbund som bestemmer hvem av de tre som – eventuelt – skal være Norges søker-destinasjon.

Vil ha avklaring

President Erik Røste, som nylig besøkte Narvik, vil ha søknadene fra Hemsedal, Narvik og Hafjell/Kvitfjell innen 20. mars 2018. Skitinget er umiddelbart etter FIS-tildelingen av ski-VM 2023.

– Det kan bli et tema der, sier Terje Lund når det gjelder spørsmålet «søke alpin-VM 2025?».

Det internasjonale skiforbundet må ha søknaden før 1. mai 2019. Tildelingen av alpin-VM 2025 skjer i juni 2020.

Daglig leder Erik Dyb Plener i Alpin-VM 2025 A/S i Narvik sier til VG at Skiforbundet har opplyst at de vil ha «en avklaring om Trondheim først».

– Vi har ikke forstått det slik at de ikke vil søke alpin-VM. Men de vil ikke ha to søknader inne samtidig. Vi ønsker imidlertid en beslutning om hvem som skal være nasjonal søker. Den vil vi at Skiforbundet tar så fort som mulig. Det er betydelige midler og arbeid som legges inn i søknaden, sier Erik Dyb Plener.

Gevinst: 300 millioner

På spørsmål fra VG, svarer han at Narvik vil vite om de er NSFs foretrukne søker «før september 2018», slik at de eventuelt har god tid til å jobbe med søknaden frem til «council» i FIS (bestående av 16 medlemmer) foretar sin 2025-tildeling.

Erik Dyb Plener i Alpin-VM 2025 A/S i Narvik forteller at selskapet vil bruke 7,5 millioner på den internasjonale søknaden, før søknads-avgiften på 3,5 millioner til FIS.

Arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund gir uttrykk for at det kan være en lønnsom investering. Svenske Åre er tildelt alpin-VM 2019 (for tredje gang: 2007 og 1954). Åre får 300 millioner av FIS mot at de – FIS – har eksklusive rettigheter til mesterskapet.

Til sammenligning fikk ski-VM 2011 nordiske grener i Oslo 62 millioner fra FIS.