Alle gode ting er IKKE tre, Northug

Kommentar Petter Northugs verbale slagstyrke har over år forfrisket skidebatten. Men det går en grense for når det blir for mye – selv fra langrennssportens superstjerne.

Langrenn lever av å skape engasjement, at det vekkes følelser i de tusen hjem:

Gullmedaljer, spurtdramaer, stavbrekk og smørebommer fungerer som de reneste emosjons-detonatorer.

Men det trengs jaggu meg mer.

Vi må bli kjent med menneskene, konfliktene, kontroversene og rivaliseringen, for å få skapt akkurat den blodbankende temperaturen som øker interessen for nasjonalsporten ytterligere.

Petter Northug har vært leverandørgarantisten på begge arenaer i årevis:

Rent sportslig taler merittlisten for seg selv, i alle fall frem til sist vinter.

Utenfor sporet har han skapt så mye sirkus at selv ikke svenskene, som han elsker å håne, får nok av livet og røren som følger med Petter Northug.

Alle har en mening om ham, og sporten skylder ham en stor takk for å levere noe annet enn «verbalt kruska kli», ettersom det er grenser for hvor mange intervjuer vi kan høre om at det var «artig å vinne» og at «skiene gled godt».

Men er det likevel grunn til å spørre om nok kan bli nok, og til og med i overkant, selv fra Petter Northug?

Lahti-runden med Northug-kritikk mot landslagssjef Vidar Løfshus var både befriende og berettiget. For sjefen leverte minst like svak innsats i det offentlige rom som Mosvik-mannen gjorde i løypene i vinter, og da trengtes det at en løper som Northug sa tydelig fra, for eksempel om effekten av delvis å skylde på mediene for Johaug-saken.

Deretter fulgte en sportslig snodig vraking til Canada-touren, der det er forståelig at en Northug i gryende form reagerte på ikke å få plass i en timannstropp. Så kan man diskutere om han gikk for langt da det kom nye stikk mot Løfshus' lederskap, denne gang av grovere kaliber.

Nå er runde tre her, og nå passerer vi grensen for hva Northug bør komme omdømmemessig seirende ut av.

«Han har en del ting å lære, og det har jeg tatt opp med ham», uttalte Northug om Vidar Løfshus etter et nylig avholdt møte mellom dem, før skistjernen besvarte et spørsmål om respekten går begge veier med å si «respekten går mye fra hans side og til meg, ja».

Samme hvor mye Northug må få være Northug, blir det nå litt i overkant i samme spor.

Og selv om det ikke er verdens mest prinsipielle argumentasjon, er det noe med at det er lettere med rom fra sleivspark når du har parkert svensken, enn når det begynner å bli på tide å tørke støv av medaljesamlingen.

Er det nå rett og slett på tide for Petter Northug å la skiene tale mer enn kjeften en liten stund?

I sporet er 31-åringen i angrepsposisjon inn i OL-sesongen, og ingenting hadde vært mer gledelig enn å se ham revansjere seg i Sør-Korea. Skal det skje, er han nødt til å sameksistere med Vidar Løfshus kommende vinter. Og kanskje er det klokt å dempe konfliktnivået dem imellom, i alle fall ørlite, for å maksimalisere sannsynligheten for suksess.

Så får man heller slippe slusene løs for liv, leven og sedvanlige sarkastiske meldinger når skikongen er tilbake.