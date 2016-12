I 1996 kom den aller første «100 største stjerner-listen» til VG-sporten. Nå kan du studere alle de gamle listene.

– Siden det er et slags 20-årsjubileum i år, synes vi det er en god anledning til å vise frem bredden i kåringene våre, sier Øyvind Brenne, sjef for VG-sporten.

– Og det er morsomt å dykke ned i tidligere år på en tid på året hvor man forhåpentligvis har litt bedre tid. Forhåpentligvis er dette snacks for alle som er glade i idrett!

Her ser du de største norske idrettsheltene de siste 20 årene.

Vinner av VGs liste over Norges 100 største idrettsstjerner: 1996: Bjørn Dæhlie. 1997: Ole Gunnar Solskjær. 1998: Bjørn Dæhlie. 1999: Bjørn Dæhlie (århundrets utøver). 2000: John Carew. 2001: Ole Einar Bjørndalen. 2002: Ole Einar Bjørndalen. 2003: Petter Solberg. 2004: Andreas Thorkildsen. 2005: Ole Einar Bjørndalen. 2006: Kjetil André Aamodt. 2007: Aksel Lund Svindal. 2008: Håndballjentene. 2009: Magnus Carlsen. 2010: Thor Hushovd. 2011: Alexander Dale Oen. 2012: Magnus Carlsen. 2013: Magnus Carlsen. 2014: Magnus Carlsen. 2015: Petter Northug. 2016: Magnus Carlsen.

Bjørn Dæhlie toppet listen over Norges største idrettsstjerner i 1996. Siden har det blitt 20 slike årlige lister – mens det i 1999 var en kåring av århundrets største stjerner.

– Hva kan du si om utviklingen i kåringene?

– Kriteriene er forandret noe underveis; vi er mer faktabaserte nå, samtidig som en stjerneliste som dette i VG alltid må ha touch av X-faktor og ikke bare være en ren resultatsammenlikning, sier Brenne.

– Så kan man se at fotballspillere for eksempel er fraværende i toppen nå, mens man hadde internasjonale profiler høyt oppe før. At John Arne Riise som Champions League-vinner i 2005 ikke engang nådde pallen, sier nok også noe om at man i medgangstider forventer mer.

Magnus Carlsen fylte nylig 26 år og er allerede den som har vært flest ganger nummer én. Han gjorde det første gang i 2009, så i 2012, 2013, 2014 og 2016, altså fem ganger totalt.

– Carlsens inntog i 2009 forandret norsk sportsjournalistikk for alltid. Det var gjennom å ta med ham på denne listen Carlsen og sjakk havnet på sportssidene, og der har jo samtlige norske nyhetsmedier fulgt etter oss.

– Hvor stor status følger du at VGs liste over Norges 100 største idrettsstjerner har?

– Jeg er stolt over 100-listen vår, og mener det å vinne den årlig rager høyt blant utmerkelser i Idretts-Norge. Det vil alltid være mange forskjellige meninger, det er jo bare strålende, men jeg vil hevde at vi har så god oversikt at det ikke er mange forglemmelser. Inntrykket mitt er også at mange norske idrettsutøvere følger med på listen og anerkjenner den som en viktig temperaturmåler for året som har gått.