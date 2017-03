10 plasser – ingen Northug. Seriøst?

Kommentar Et tosifret antall løpere er så sterke at det ikke er plass til Petter Northug på flyet til Canada. Det må være velmaktsdager i norsk herrelangrenn ...

KOMMENTATOR: Leif Welhaven.

Landslagssjef Vidar Løfshus hadde ti plasser å ta ut til sesongavslutningen i Quebec.

Konklusjonen: Tommel opp for «internasjonale kanoner» som Simen Hegstad Krüger og Sindre Bjørnestad Skar. Tommel ned for Petter Northug.

Selv ikke etter at Martin Johnsrud Sundby valgte å stå over, er det visst rom for Northug.



Nå er bråket i full gang igjen – for et langrennsmiljø som knapt har hatt et fredelig øyeblikk på evigheter. Etter et VM der herrene ikke tok et eneste individuelt gull.

Løfshus tviholder på at Canada-uttaket utelukkende har sportslige årsaker.

Og at det selvfølgelig ikke har noe å gjøre med at Northug valgte å si tydelig fra om det opplagt uakseptable i landslagssjefens opptreden rett før Lahti. Der Løfshus skapte brudulje med å gi mediepresset deler av skylden for at en norsk utøver testet positivt på et anabolt steroid.

Men ok, da.

La oss for argumentasjonens skyld et øyeblikk si at vi tror på at dette bare handler om prestasjoner. Da dukker det opp en overordnet problemstilling allerede i andre linje i Skiforbundets begrunnelse:

«Uttaket er basert på prestasjoner gjennom sesongen».

Hæ?

Så det er altså en takk for tro tjeneste gjennom vinteren som teller? Og ikke hvem som kan oppnå best resultater basert på formutviklingen her og nå?



Om det er slik at sesongens samlede utbytte skal være parameteret for et konkret uttak: Er det tydelig kommunisert ut i forkant, eller noe de fant på nå?



Ja visst har Petter Northug bommet på mye denne vinteren. Og når snøen er borte er det tid for en betydelig selvransakelse, med behov for tydelige justeringer inn mot det kommende OL i Pyeongchang.

Men om man vurderer den konkrete nåsituasjonen; er det virkelig mulig å sportslig forsvare at det ikke er plass til Northug, i en så stor tropp, når det skal settes punktum på den andre siden av Atlanterhavet?

• Der det skal gås en sprint. En øvelse der Petter Northug den 23. februar ble nummer 5 i verdensmesterskapet. Og der fjerdeplassen i Drammen 8. mars ga oss et tydelig glimt av gammel styrke.

• Der løypene gir en ikke optimalt trent Mosvik-mann langt bedre forutsetninger til å henge med på distanse, enn om de hadde vært av det mer kuperte slaget.

Jada, helgens 30. plass på femmila i Kollen var ikke mye å rope hurra for. Men det er ikke lenge siden han holdt inn til en 8. plass på samme distanse i VM. Og hvor relevant er egentlig det som skjedde i helgen – ettersom forutsetningene i Canada er helt andre?

Selvsagt er det en fare for at Northug hadde falt gjennom på distanserennene igjen. Men samtidig er det få andre med samme potensial til å skaffe det den norske leiren ønsker seg.

Derfor oppleves det som urimelig at en skikonge i gryende form ikke får sjansen til å se om han kunne avsluttet sesongen med suksess.

For er det egentlig noen som tror på at for eksempel Krüger, Skar og Holund har større sjanse i minitouren enn det mannen med 13 VM-gull på CV-en kunne hatt?

Spørsmålet vi aldri får et sikkert svar på, er om det virkelig er en ren sportslig vurdering skiforbundet har foretatt, eller om det i praksis også ligger andre faktorer bak.

Som et ønske om å vise muskler overfor en utøver som er blitt mer autonom enn ledelsen liker, og som har hatt så gode resultater over tid at han lenge har vært nærmest uangripelig. Men som lettere kan settes på plass når formen ikke har vært der.

Vidar Løfshus avviser at så er tilfelle. Og kanskje har han rett i det.

Men selv om det er slik, er vrakingen en avgjørelse det er vrient å forstå.

For det må da være viktigere å maksimalisere muligheten i Canada, enn å ta med i betraktningen hvordan det ble staket før jul?

Det trengs nok mer enn en skyggelue for å «make Skiforbundet great again».