Landslagsdebatten: Suksess skjuler sannheten

Kommentar Det er liten tvil om at kulturen på fotball-landslaget har endret seg med årene. Spørsmålet er hvor stor grad av betydning det har hatt for de manglende resultatene Norge har slitt med siden EM-sluttspillet i 2000.

I boka «landslaget» går journalist Birger Løfaldli langt i å påstå at den ukulturen han mener har bredt seg i norsk fotball, spiller en vesentlig rolle i fallet.

Sånn fungerer det ofte. I motgang letes det etter forklaringer, det bores og spørres. I medgang skjules ofte sannheten om mange av de samme konfliktene og problemene, rett og slett fordi de ikke letes etter.

For hvem vil lese en negativ sak om et lag som gir supportere, media og folket grunner til å juble og føle nærhet til en suksess?

Selv om de samme problemene kanskje ligger begravet i garderobene, på styrerommet eller i kontorlokalene.

Ville vi, for eksempel, diskutert, skrevet om og debattert Løfaldlis bok, i hvert fall i samme grad, hvis Per-Mathias Høgmo hadde tatt Norge til EM-sluttspillet 2016, som han – kanskje – bare var et dårlig laguttak fra å gjøre?

Jeg tror ikke det. Selv om temaene som kommer opp er interessante: Kvinners plass i fotballen ser vi – dessverre – fortsatt at må debatteres. Og at fotballspillere har endret adferd, kanskje, på grunn av penger og status, det er heller ikke overraskende.

Det føles likevel noe lettvint å sette en strek ved et sluttspill (i Belgia/Nederland 2000) for at kulturen endret seg. John Arne Riise og John Carew, som dominerte landslaget på 2000-tallet, har fått mye kjeft i boken.

Men hvis vi skal snakke om en kulturendring på det norske fotball-landslaget, så må vi tilbake til tiden før Riise og Carew.

Jeg har fulgt det norske fotball-landslaget hver sesong siden 1985. Det var da proff-innmarsjen kom på begynnelsen/midten av 1990-tallet at kulturen endret seg. De fleste av landslagsspillerne var i England og dro med seg noe av den kulturen tilbake til Norge. Ja, det var et landslag med mange ledere, sterke personligheter, satt sammen av en smått genial landslagssjef som fikk spillerne til å forstå hvordan de kunne oppnå resultater sammen.

Samtidig: Det var langt fra bare fin oppførsel på den gjengen heller. Forholdet til media endret seg – veldig. Mange dro inn de engelske tankene om at media kun var en plage som de selv ville bestemme hvordan skulle behandles. Som jeg selv beskriver i boka til Løfaldli: Henning Berg satt og kastet papirkuler på pressen. Konfliktnivået økte, og det er bare å lese Håvard Rems bok om Erik Mykland så får du et innblikk i drikkekulturen.

Så ble enkeltspillerne bedre, men laget dårligere.

Ole Gunnar Solskjær (først), John Carew og John Arne Riise var de store, norske spillerne fra slutten av 1990-tallet og 15 år frem i tid. Tre veldig forskjellige typer, både i måten de kom seg fram på og i måten de oppførte seg på. Det handlet mye om oppvekst, om verdier og prinsipper. De tre valgte forskjellige veier til målet.

Bunn-nivået ble nådd i Drammen høsten 2003. Personlig og sportslig frustrasjon gjorde at John Arne Riise spyttet på skoene til John Carew, som til slutt fikk nok. Jeg sto tre meter unna da et av tidenes dramaer utspant seg i en buss rett utenfor Marienlyst stadion i Drammen. Keepertrener Erik Thorstvedt hadde dratt for gardinene, så jeg så ikke slagene til John Carew.

Men jeg kunne nesten høre dem.

Og etterpå ble det svart, etterpå kom løgnene, fra mediesjef Lars Otto Bjørnland. Skandalen var et faktum. En norsk landslagsspiller hadde slått ned en annen.

På mange måter var det bunnpunktet.

Fordi Norges Fotballforbund aldri klarte å håndtere situasjonen på en skikkelig måte. Egentlig ingen konsekvenser. Siden har forbundet slitt med håndteringen av mange enkeltsaker og aldri klart å reise seg til mer enn knestående.

Uten at skylda for det skal legges på John Carew og John Arne Riise, med til sammen 200 landskamper.

Det handler, også her, først og fremst om å vinne fotballkamper.

For da glemmes alle de tapte slagene, både på og utenfor styrerommet.

PS! Artikkelforfatteren er intervjuet i Birger Løfaldlis bok «Landslaget».

