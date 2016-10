Oljeberget i åpent brev: Ber NFF sparke Høgmo

De har støttet det norske landslaget i tykt og tynt siden 1994. I et åpent brev til fotballpresident Terje Svendsen krever Oljeberget Supporterklubb nå at Per-Mathias Høgmo fjernes som landslagssjef.

– Vi har dessverre mistet all tro på hovedtrener Per Mathias Høgmo. Det skrives mye på internett av forskjellige mennesker med varierende kompetanse, men vi håper det betyr litt ekstra når det kommer fra de som faktisk bruker tid og penger på å stille opp på landskamper for å støtte laget. Det er faktisk gått så langt nå at 90 prosent av medlemmene våre nå mener at Høgmo må gå, skriver president Lars Olav Karlsen i et åpent brev på klubbens hjemmeside.

Det er første gang landslagets offisielle supporterklubb tar opp trenerspørsmålet, og Karlsen innrømmer at det sitter «veldig langt inne for oss å blande oss inn i dette.»

– Folk ler når Høgmo har pressekonferanse, og det er fordi det han sier er så latterlig at man ikke kan ta det seriøst. Hvordan er det mulig etter den utrolig flaue kampen mot Aserbajdsjan å gå ut og si at vi gjorde mye bra og vi hadde en god treningsuke? Det har overhodet ingenting å si om de har hatt det stas på trening, som landslag er det eneste som betyr noe poeng, sier han til VG.

Supporterlederen gjør det klart at innlegget er skrevet av kjærlighet til norsk landslagsfotball.

– Vi ville vært dårlige venner hvis vi ikke sa i fra om at vi er på ville veier. Mye av innlegget var skrevet før kampen i går, så henvendelsen kommer ikke som et resultat av den. Det er totalen. Det har alltid vært mye negativitet rundt landslaget når det ikke går bra. Nå har den spredt seg til de som normalt har troen.

Hverken landslagets mediesjef Svein Graff eller fotballpresident Terje Svendsen har besvart VGs henvendelser onsdag.

– Total resignasjon



Etter å ha slått San Marino i går, et lag som ikke har scoret ett eneste mesterskapsmål på bortebane på 15 år men som utrolig nok klarte det på Ullevaal, går Høgmo ut og sier at han er rett mann for landslaget nesten fordi han vant mot San Marino? Er det virkelig på ett så lavt nivå vi legger oss? spør Lars Olav Karlsen.

Supporterlederen i klubben, hvis logo inneholder «Fides, Spes Caritas» – tro, håp og kjærlighet – ser ut til å ha mistet både troen og håpet.

– Når egne supportere så til de grader jubler over motstanderens mål er det et sterkt og tydelig tegn på total resignasjon, og slik kan vi ikke ha det, og derfor kommer dette brevet.

Brevet til fotballpresidenten avsluttes med en aldri så liten bønn:

– Vær så snill, la oss slippe flere kamper med Høgmo. La oss få inn en trener som gjør at vi får troa på at han vet hva som skal til for å vinne kamper, en trener som kommuniserer at dårlige kamper er dårlige slik at vi kan tro han når han sier at vi skal jobbe for å gjøre det bedre. Er ikke laget bedre så godtar vi tap, og vi støtter opp videre for å bygge videre, men vi trenger en trener som gir inntrykk av at han skjønner hva han driver med, en trener som ikke taper så til de grader mange kamper som vi i realiteten skulle slått.

God kvalik



Etter seieren mot San Marino var Høgmo trygg på at han også leder Norge mot Tsjekkia i november.

– Fordi jeg er rett mann til å lede dette laget, sa landslagssjefen på pressekonferansen.

Overfor Max noen minutter tidligere begrunnet han nettopp det slik:

– Fordi vi har en kvalik bak oss der vi gjorde en av de beste kvalikene som har vært siden 2000 med 19 poeng. Vi har fått en litt treg start, men hatt en voldsom turnover i forhold til skader hele det her året. Nå håper og tror jeg at vi skal få spillere tilbake slik at vi kan velge på øverste hylle fremover.