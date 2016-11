Her er fem mulige landslagstrenere

«Alle» vil ha Ståle Solbakken (48) som ny norsk landslagssjef, men vil han ha Norge nå?

Solbakken er etter det VG erfarer NFFs førstevalg. Han svarte slik da VG i går spurte ham om jobben som norsk landslagssjef er interessant for ham nå.

– For alle er det en ære å trene sitt land. Jeg kan ikke si noe mer enn det. Svarer jeg at det er en interessant jobb, ser det ut som at jeg søker – og svarer jeg at det ikke passer nå, så virker det superarrogant.

Hva skal Solbakken si? Han ble ansatt som Drillo-erstatter i november 2009 men begynte aldri jobben. Köln kom på banen og Solbakken ble kjøpt ut av avtalen med NFF. Hva gjør han hvis NFF står på døra igjen nå som han har en avtale som binder han til FCK til sommeren 2018?



Danske sportsjournalister VG har snakket med ser ikke for seg at Solbakken blir norsk trener nå.

– Førsteprioritet er FCK og utlandet, og senere kan Norge være et alternativ, fastslår Morten Crone Sejersbøl, sportssjef i danske BT.

– Jeg ser ikke bort ifra at Ståle kan få en jobb i en utenlandsk klubb og vise hva han er god for, men først etter FCK, sier Mads Wehlast, sportsjournalist i EkstraBladet som følger FC København tett. Alternativt tror han «Ståle kan vente til den neste kvalifiseringen starter for Norge».

Har god tid



Det er 129 dager til en ny trener leder Norge i en offisiell landskamp. Her er noen av kandidatene når kabalen skal legges på styrerommet på Ullevaal Stadion.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb skal først lage en kravspesifikasjon til styret i Norges Fotballforbund. Det er styret som skal ansette Per-Mathias Høgmos etterfølger.

Sett denne? Ingebrigtsen ut mot «Høgmo-mobbing»

Fotballpresident Terje Svendsen & Co har med andre god tid. Neste landskamp er 26. mars 2017 mot Nord-Irland i en kvalifisering til VM i Russland hvor Norge uansett blir hjemme. Som en topptrener sier til VG:

– Vi må finne ut hvilken fotball vi skal ha, hvilken spillestil landslaget skal ha. Det er viktig at det blir rett rekkefølge her hvor en kravspesifikasjon først blir utmeislet og ligger i bunn. Så kan vi begynne å lete etter kandidater.

Tidligere landslagskaptein Rune Bratseth er ikke uenig.

– Jeg er mest opptatt av hva søker vi når det kommer til fotballfilosofi og spillestil. Vi bør ha noen klare oppfatninger om det før vi begynner å komme opp med navn. Vi må tenke på hvor vi står sportslig, hvilken type trener er vi ute etter. Det er viktige spørsmål.

Stopperen med 60 landskamper innser at lønnsnivået til en landslagssjef – Høgmo hadde nesten fire millioner kroner i året – setter sine begrensninger.

– Det er det ikke noen tvil om. Du får ikke en «kanon» som er profilert, har erfaring og har ledet de store nasjonene for de pengene, men det er ikke sikkert det er i den retningen vi skal. Og NFF har midler til å skaffe en god trener, mener Bratseth.

Fem kandidater



La oss se på de åpenbare kandidatene. Her er VGs vurdering:

Ståle Solbakken

Er ønsket av alle, men så var det dette med «timing». Han har kontrakt med FC København til sommeren 2018. Med en antatt årslønn på nærmere ni millioner norske kroner kan det bli dyrt å kjøpe 48-åringen fri. Men, med den statusen «Salvatore» har i FCK handler det meste om hva han selv vil.

PLUSS:

• Har bygget opp nok et storlag av FCK.

• Har alltid hatt med seg deler av Drillos fotballfilosofi men videreutviklet fotballen. Kan endre formasjon, kan holde ballen i laget, er fremoverrettet og i bunn ligger et solid soneforsvar.

• Elsker å være på treningsfeltet.

• Er en god lagbygger og god taktiker.

MINUS:

• Tilgjengeligheten. Kan fortsatt spille Europa-cup til våren med FCK.

• Intensiteten/temperamentet kan bli et problem om resultatene skulle utebli.

SVENSK ALTERNATIV: Lars Lagerbäck Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Lars Lagerbäck

Tok Sverige til fem strake mesterskap mellom 2000 og 2008. Det har ingen andre klart. Tok Island til sagaøyas første mesterskap i EM i sommer. Er blitt mer folkelig med årene. Hadde et anstrengt forhold til pressen og Zlatan Ibrahimovic, men myknet opp etter at han tok over Island og ble fotballekspert i Viasat.

PLUSS:

• Han er tilgjengelig nå.

• Som Solbakken står han for en fotball som er direkte i stilen med et ekstremt godt organisert soneforsvar. Står for kraft og fart ved gjenvinning av ball.

• Har mesterskapserfaring for Sverige, Island og Nigeria.

MINUS:

• Alderen. Lagerbäck blir 69 år til sommeren.

• Er ikke kjent for å være noen sprudlende miljøskaper.

Les også: Slik kan en ny sjef redde VM-plassen

Erik Hamrén

Tok over Sverige da Lagerbäck ga seg i 2009. Kom inn med voldsom energi og store planer, men det endret seg underveis. Tok Sverige til to EM, men feilet i VM-kvaliken til Brasil 2014. Kjent for å være veldig opptatt av detaljer. En typisk 4-4-2-trener.

PLUSS:

• Er tilgjengelig nå.

• Har erfaring fra norsk toppfotball med Rosenborg.

MINUS:

• Blir kanskje litt for lik Høgmo i spillestilen.

• Ikke spesielt populær i svensk presse

Ole Gunnar Solskjær

Glorien har falmet litt etter det mislykkede oppholdet i Cardiff. Har ikke lyktes etter at han returnerte til Molde i oktober i fjor, skrev 3,5 år lang kontrakt og begynte på sin andre periode i klubben. «Possession-orientert» som Hamrén og Høgmo.

PLUSS:

• Kjenner norsk fotball godt.

• Har gått en god skole i Manchester United

MINUS:

• Falt gjennom i Cardiff.

• Har ikke fått sving på Molde etter at han returnerte.

Kjetil Rekdal

Ferdig som trener i Vålerenga, fortsetter i rollen som sportssjef. Vil tilbake til Drillos prinsipper hvor et godt forsvarsarbeid ligger i bunn med fokus på overganger og en mer kynisk spillestil.

PLUSS:

• Trenererfaring fra Norge, Tyskland og Belgia. Har spilt i Tyskland, Belgia og Frankrike.

• Går for å være en god taktiker.

MINUS:

• Har en tendens til å mistet humøret i motgang, noe som kan føre til slitasje på omgivelsene.

• Befriende frittalende vil mange si, men det kan bli plagsomt for NFF med mindre han legger bånd på seg selv.

...og to outsidere til jobben



Så var det outsiderne, som Nils Johan Semb. Hadde en seiersprosent på 42,6 da han trente landslaget mellom 1998 og 2003. Toppfotballsjefen kan jo vikariere i stillingen til NFFs førstevalg er på plass.

EKSPERT: Joacim Jonsson. Foto: Frode Hansen , VG

Fotballekspert Joacim Jonsson mener Bob Bradley er en outsider. Amerikaneren har fått en tøff start som manager i Swansea i Premier League.

– Bradley gjorde et sterkt inntrykk under sin tid i Stabæk. Han har egenskapene til å sette sammen relasjoner i et lag på veldig kort tid og det er jo avgjørende i landslagssammenheng, sier Jonsson.

Han har «null tro» på at Ståle Solbakken vil forlate sitt danske prosjekt og det som er i ferd med å bli et veldig bra lag. De svenske alternativene har Jonsson ingen tro på.

– Hvis NFF skal ansette Hamrén eller Lagerbäck så blir man litt historieløse. Hamrén har vært litt «boring» og har spilt kjedelig fotball med landslaget. Ja, de tok seg til EM, men det gjorde jo nesten alle lag. Jeg tror ikke Norge får «champagnefotball» med ham.

Og om Lars Lagerbäck:

– Island sjarmerte, men man må se bak resultatene. De vant ikke kampene gjennom godt spill. Nei, det blir ikke festfotball med noen av dem, fastslår Jonsson.

VGs landslagskommentator: – Hvor vanskelig skal det egentlig være å sparke noen?

Rune Bratseth har ingen formening om hvem som bør overta landslaget, men han råder NFF til også å ta en titt utenfor landets grenser. Hva skjer rundt omkring? Hva er trendene? Hvem leder an?

– Kan det være at det finnes noe der som vi ikke tenker på og som er verdt å se på og diskutere? Vi må ikke bli for smal i utgangspunktet. De kandidatene som er nevnt, de kjenner vi.

– Jeg vil gjerne kjenne at det kribler litt når jeg hører navnet på den nye treneren i forhold til spillestil og det fotballfaglige. Jeg vil ha entusiasme og en som er oppriktig interessert i norsk fotball.

Der har du Rune Bratseths «kravspek».