2. omgangen - det beste på et år

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Tsjekkia 1-1) Den siste halvtimen av 1. omgang var så svak at det faktisk var vanskelig å fatte. Den andre omgangen ga oss et håp, et håp om et norsk landslag på rett vei.

«A game of two halves» er en klassisk klisjé, men også et bevis på hvor viktig pausen er i fotball. For veldig mange fotballkamper endrer karakter fullstendig etter at spillerne har vært i garderoben i 15 minutter.

Dette var en sånn kamp.

Den første omgangen kan oppsummeres på følgende måte: Norge viste tegn på noe i 10-12 minutter. Så var det slutt, to spillere kolliderte med hodene sine, Tore Reginiussen måtte etter hvert ut, Gustav Valsvik kom inn, åpnet med to feilpasninger i upressede situasjoner. Og så scoret Tsjekkia etter 36 minutter, i et angrep der det meste ble gjort feil fra Norges side: Ingen fulgte med på Tsjekkias høyreside, innlegget kom, over Valsvik, Håvard Nordtveit kom ikke opp – og Jonas Svensson fulgte ikke sin mann.

Så var det pause.

Kunne det bli verre?

I pausen, i presserommet, var ikke fotballpraten akkurat lystig, for å si det mildt.

Og det var med et skeptisk uttrykk i ansiktet vi satte oss for å se om marerittet fortsatte etter pausen.

For en gangs skyld er det hyggelig å skrive at vi ble positivt overrasket, at det, for første gang på et år, går an å skrive noe pent om de norske fotballgutta.

For etter den 2. omgangen fortjener Lars Lagerbäcks gutter det. Plutselg stemte løp, ballbehandling, avstandene mellom spillerne ble kortere, rollene klarere. Og da Tarik Elyounoussi ble feilt og Alexander Søderlund scoret på straffesparket etter 55 minutter, var det ikke ufortjent. Norge hadde spist seg inn i kampen på større intensitet i spillet sitt, og nå var det Tsjekkia som var på bakfoten. Det hjalp også at Mats Møller Dæhli erstattet Jo Inge Berget, som var svak på venstrekanten for Norge.

To kjemperedninger

Rune Almenning Jarstein holdt Norge inne i kampen med to veldig gode redninger før pause. I 2. omgang løftet Håvard Nordtveit spillet sitt kraftig, var tidvis veldig god, tapte svært få dueller og var ofte mannen som satte i gang det norske spillet.

Sander Berge spilte klokere, mens Tarik Elyounoussi, som også var god før pause, dro med seg fetter Moi til en omgang der Norge skapte fem store målsjanser.

Den største hadde Tarik Elyounoussi selv, da han kom alene med keeper. Han vet at han skulle sendt Norge i ledelsen, etter 59 minutter. Kombinasjonene var mange og fine, og mot slutten var vi nær vitne til et eventyr for seg selv da norsk-amerikanske Bjørn Maars Johnsen holdt på å score i debuten sin.

Det beste var faktisk å se hvor mye spillerne våget, spesielt Elyounoussi-gutta, som du fort så at har selvtillit etter seriegull og godt spill i den sveitsiske og greske ligaen. De våget å utfordre. Og utover i 2. omgang dro de resten av laget med seg. De viste at Tsjekkia ikke er noe stort lag, det var «bare» om å gjøre å ikke la dem få ballen.

Min konklusjon blir uansett at her fikk vi litt av det vi etterlyste: Mer glød, større innsats, flere initiativ, flere løp i lengderetning både med og uten ball, og en vilje til å angripe da mulighetene kom.

En slags oppvåkning

FOTBALLJOURNALIST: Knut Espen Svegaarden er landslagskommentator og fotballjournalist i VG. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

I tillegg var forsvarsspillet tryggere enn på en stund, selv om Norge slapp til seks målsjanser og keeper Jarstein måtte i aksjon noen ganger. Men det meste kom før pause, da Norge var svært svake og Tsjekkia fikk dominere banespillet den siste halvtimen fullstendig.

Norge er langt fra friskmeldt. Men det var en slags oppvåkning, det var tendenser i spillet etter pause som kan gi tro på at Lars Lagerbäck, på sikt, kan skape et nytt, slagkraftig norsk lag.

Selv om jeg tror det fortsatt vil ta tid.

Heldigvis har Lars Lagerbäck nok av akkurat det.