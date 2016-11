Landslagsspillerne Marita Skammelsrud Lund (27) og Marit Sandvei (29) legger opp.

De to LSK Kvinner-spillerne skulle etter planen være med når Norge møter Tyskland i neste uke i det som er årets siste landskamp. Nå må vikarierende landslagssjef Leif Gunnar Smerud og landslagsassistent Geir Hansen finne to erstattere.

– De ringte meg i går kveld og fortalte at de ville legge opp. Samtidig meldte de forfall til kampen mot Tyskland. Det er selvfølgelig synd for oss. Det er et tap for norsk kvinnelandslagsfotball både på og utenfor banen, fastslår Geir Hansen overfor VG.

Skammelsrud Lund har spilt 81 landskamper siden 2007, og bare fire spillere i den opprinnelige troppen til Tyskland-kampen har flere kamper. Marit Sandvei har 11 landskamper. Hun fikk sin landslagsdebut i 2009.

GIR SEG: Marita Skammelsrud Lund (t.v.), her sammen med Lene Mykjåland, gir seg med fotballen. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Marita har vært i landslagstroppen i mange år og hatt en fantastisk karriere. Det er bare å beklage, men at hun vil prioritere annerledes må man ha respekt for. Marit slo for alvor gjennom i vår på landslaget og har vært en fin tilvekst under EM-kvalifiseringen, sier Geir Hansen.

Møter OL-mesteren



Det norske kvinnelandslaget samles senere denne uken før de skal møte verdens beste landslag, Tyskland, 29. november.

– Det er litt kinkig for A-landslaget og for Lillestrøm, men det åpner muligheter for andre. Det er slik vi må se på det, sier Hansen, som sammen med Leif Gunnar Smerud må hente inn to nye landslagsspillere før avreise til Tyskland fredag.

For LSK Kvinner er nok beskjeden mer dramatisk. Tidligere var det kjent at cup- og seriemesteren fra Romerike mister Lene Mykjåland og Emilie Haavi. Nå er det to hull til som må fylles. I tillegg gir som kjent trener Monica Knudsen seg.

– Fantastisk innsats



Det var Romerikes Blad som først meldte om avgjørelsen til de to LSK-spillerne som har vært i klubben siden 2009.

– Marita og Marit har informert oss om at de legger opp. Det er selvfølgelig synd for oss. Det er spillere som har gjort en fantastisk innsats for klubben, sier daglig leder i LSK Kvinner, Kristine Skuland Nilsen, til RB.