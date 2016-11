Roper varsko om nivået i Toppserien - vil ha færre lag

Landslagsspillere som gir seg i ung alder, uinteressante kamper, få sponsorer og lite penger. Nå håper flere profiler på en tettere og bedre liga - med færre lag.

Mandag ble det kjent at landslagsspillerne Marita Skammelsrud Lund (27) og Marit Sandvei (29) legger opp.

De to LSK–stjernene har vunnet mange titler, og de har også spilt mange år i den øverste ligaen. Skammelsrud Lund debuterte i 2007, mens Sandvei spilte sin første kamp i 2005.

Skammelsrud Lund gir inntrykk av at hun savner tettere og jevne matcher.

– Når man spiller stopper på Lillestrøm, blir det noen kamper der man ikke har så mye å gjøre. Det hadde vært bedre for ligaen å hatt flere jevne kamper, forteller Skammelsrud Lund til VG.

Mykjåland vil ha færre lag

Lene Mykjåland, som trolig legger opp etter korsbåndskaden hun pådro seg i cupfinalen, er ikke i tvil om at serien må reduseres.

– Jeg synes det er for mange lag i serien. Per i dag er det ikke nok toppspillere til å fylle 12 lag. Jeg synes ikke det skal være sånn at man som 14-15-åring skal kunne spille fast i eliteserien. De må begynne med å gå ned på antall lag, sier hun til VG.

Lillestrøm–investor Per Berg deler oppfatningen til spillerne.

– Jeg føler at nivået ville vært høyere dersom vi hadde redusert ligaen ned til åtte lag. Da kunne vi spilt tre runder, og det ville gjort at det hadde blitt flere gode matcher. Men det kommer i konflikt med tanken om breddesatsingen – som jeg også har forståelse for, sier han.

Mens Lillestrøm tok 60 av 66 mulige poeng denne sesongen, rykket Urædd ned med fattige seks poeng på 22 kamper og 60 baklengsmål.

Vil snakke med NFF

Nestleder i Serieforeningen for kvinner, Richard Jansen, tar gjerne en diskusjon rundt antall lag i Toppserien.

– Jeg vet ikke hvor mye dårligere Lillestrøm blir av å spille to kamper mot Urædd i sesongen, men jeg kan være med på at det er en diskusjon, og den er vi villige til å ta.

Han legger til:

– Vi har sagt at vi gjerne snakker om dette med NFF. Men da vil vi ikke bare diskutere Toppserien, men de tre øverste divisjonene, sier Jansen.

Han virker å være litt lei av spørsmålet da VG bringer det opp for ham.

– Hver gang et lag slår et annet med mange mål, kommer denne diskusjonen opp. Da Tyskland knuste Brasil 7-1 i VM for herrer i 2014, begynte folk å snakke om at det var for mange lag med der også, sier Jansen.

