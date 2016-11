LSKs superlag slår sprekker

LILLESTRØM (VG) (LSK Kvinner-Sandviken 4-0) Det ble feiret med gullhatter, konfetti og champagne da LSK Kvinner tok sitt tredje strake seriemesterskap. Neste sesong kan Lillestrøm-festen være over.

• Suksesstreneren Monica Knudsen gir seg for å bli fotballtrener på Norges Toppidrettsgymnas.

• «Rivjernet» Lene Mykjåland – med rette kåret til årets spiller denne sesongen – er ferdig i Lillestrøm. Det kan godt hende hun fortsetter karrieren med et 18 måneders vikariat i Paris Saint-Germaine.

• Landslagsspiller Emilie Bosshard Haavi (13 seriemål) drar til USA og Boston Breakers for å forfølge sin drøm.

• Den nederlandske landslagsspilleren Sherida Spitse kan også være på vei bort fra LSK.

• LSK måtte kutte 25 prosent i budsjettet foran denne sesongen. Investor Per Berg har varslet en ny kuttrunde på 25 prosent foran neste sesong.

Det er kanskje derfor Monica Knudsen sier at det blir vanskelig å toppe det de gule har fått til de siste sesongene, å kopiere prestasjonene. Suksesstreneren har bare én kamp igjen som sjef – cupfinalen mot Røa 19. november – så skal hun over i ny jobb.

SKÅL FOR SERIEMESTEREN: Lene Mykjåland (t.v.), Isabell Herlovsen og Isabell Bachor fortsatte feiringen i garderoben. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Det er da vi spør, har vi rett og slett sett det beste av LSK? Kan gullaget rakne?

– Det kommer ikke til å skje, men kvaliteten vil nok variere. Det laget vi har hatt i år, så samspilt og med så gode spillere på så høyt nivå, det ser man ikke veldig ofte. Men en spiller som Mykjåland får du ikke erstattet og Spitse og Haavi er jo også topp klasse, sier Knudsen der hun står på kunstgresset i LSK-hallen etter å ha gitt den hardt prøvede kanarifansen noe å juble for.

– Nå får Hege (Riise) og de som tar over prøve å få til noe nytt under andre rammebetingelser. Fotball er ferskvare. Vi må holde rammene vi har nå og så kommer det noen nye fotballspillere som kan utvikle seg og bli gode, sier Knudsen og innrømmer at det er «vemodig, men deilig å gi seg på topp.»

Isabell Herlovsen, som scoret sitt 29. og 30. seriemål i nedsablingen av Sandviken, tror Lillestrøm vil være med i toppen også neste sesong.

– Det er ingen som er så god som Mykjåland, ingen som er Haavi og ingen som er Spitse, men jeg håper vi får inn noe nytt. Nå kommer Guro Reiten inn, og hun er en god spiller. Så må vi ha litt «påfyll», og da kan vi være med å kjempe i toppen også neste år. Men vi må kanskje belage oss på å starte litt forfra igjen.

– Mer bekymret tidligere



Lene Mykjåland gir ikke inntrykk av å være spesielt bekymret.

– Det er en del av fotballen at lag mister spillere. Akkurat nå er det to av oss i første-elleveren som skal bort. Inn kommer Guro Reiten, og det er jeg sikker på blir veldig bra. Vi har jo kontinuitet både på spiller- og trenersiden. Jeg var egentlig mer bekymret for tre måneder siden når man nesten ikke hadde noen spillere «på papiret».

29-åringen hadde først tenkt å legge opp etter denne sesongen. Nå innrømmer hun at hun er fristet til å forlenge karrieren med et 18 måneder langt opphold i Frankrike med spill for Paris Saint-Germaine.

Finner hun ut at hun er motivert og har «driven» til det, som hun sier, kan det hende det også blir et comeback på landslaget.

– Det vet jeg ikke nå. Men Paris Saint-Germaine frister nok mer enn jeg trodde i starten da henvendelsen kom. De har klart å trykke på noen knapper. Jeg tenker at det kanskje er for ille å si nei når et sånt tilbud først dukker opp. Det er en unik mulighet som det skal mye til for å avvise, innrømmer Lene Mykjåland.

PS! Med 4-0-seieren i seriefinalen mot Sandviken endte LSK med 88-10 i målforskjell, det er tre mål fra Røas rekord på 90 mål på en sesong tilbake i 2008. Laget er ubeseiret i serien og har bare sluppet inn tre mål hjemme i hallen.