Landslagsevalueringen: – Rapporten er «snillere» enn jeg forventet

De norske fotballjentene vil se en langt tøffere landslagssjef. Tidligere landslagsspiller Lene Mykjåland (30) mener mye av det vi så under EM aldri ville blitt godtatt tidligere.

I spillernes evaluering etter sommerens EM-nedtur etterlyser landslagsjentene tøffere tilbakemeldinger.

– Det ble også diskutert under EM. Det var prestasjoner som vi med en fortid på landslaget pratet om aldri ville ha blitt godtatt tidligere. At man henger med hodet, ikke gjør jobben sin og står igjen etter å tapt ballen. Før fikk vi høre det så voldsomt at vi aldri gjorde det igjen. Det virker som det var for snilt under EM. Det må stilles tøffere krav, mener Mykjåland.

Dette mener spillerne Norge må bli bedre på • Høyere prioritet av forsvarsspillet. Ta vare på den norske kulturen i forsvarsspillet

• Tøffere spillsekvenser på trening, mere 11 mot 11

• Enda tøffere tilbakemeldinger i trening og kamp

• Høyere engasjement på banen, fyre hverandre opp

• Ta lærdom av mesterskapet når det gjelder spill i boks, duellspill, tempo og forflytting

• I større grad gå i seg selv for å finne ut hvorfor hver enkelt ikke presterer opp mot sitt beste Spillerne mener også det ble for få treninger til å bygge relasjoner og planlegge formtopp under «precamp». I tillegg pekes det på et for tøft kampprogram i Toppserien inn mot EM.

Den tidligere landslagsspilleren var TV 2s ekspert under EM i Nederland. Etter å ha lest hovedpunktene i EM-evalueringen konkluderer Mykjåland slik:

– Etter et så dårlig mesterskap så er rapporten «snillere» enn jeg forventet - selv om spillerne trekker frem vesentlige ting som ikke var bra nok under EM.

Landslagsspillerne sier de skal ta lærdom av mesterskapet når det gjelder spill i boks, duellspill, tempo og forflytting.

– Var langt bak



– Det er ganske mange punkter. Det viser at spillerne føler at de per i dag var langt bak de andre lagene på en god del områder - områder som Norge tradisjonelt har vært gode på. Norge har vært kjipe å spille mot og vanskelig å score på. Jeg tenker at det skal ikke så mye til før vi finner tilbake til det. Det har vært en del av den norske fotballkulturen lenge. Vi får erkjenne at vi kommer ingen vei hvis ikke vi gjør det mest essensielle: Å jobbe knallhardt, duellere og kjempe, mener Mykjåland.

Hun har merket seg at spillerne tar mye selvkritikk for at det gikk som det gikk.

– Men det er en del ting her som burde vært mulig å forandre på i løpet av et mesterskap. Vi så jo allerede mot Frankrike i den siste treningskampen at Norge slet med forsvarsspillet. Det burde vært mulig å gjøre justeringer her inn i mesterskapet. I jakten på å bli bedre offensivt, noe jeg er for, så virker det som vi har mistet litt på veien. Hvis det offensive hadde rullet og fungert ypperlig så kunne man kanskje si at «ok, da har vi i hvert fall utviklet oss på noe». Men vi var dårlige på det meste.

FULGTE NORGE FRA SIDELINJEN: Lene Mykjåland (t.h.) fulgte landslaget tett som ekspert for TV 2 under EM i Nederland. Her er hun på jobb sammen med med NRK-ekspert Lise Klaveness (t.v.) og Solveig Gulbrandsen. Foto: Jostein Magnussen , VG

At landslagstrener Martin Sjögren tar selvkritikk har Mykjåland sansen for.

– Jeg er glad for å se at treneren innrømmer at de ikke traff på kampgjennomføring og taktiske valg. Det var det flere av oss som stusset på den manglende evnen til å gjennomføre tiltak og justeringer underveis.

Landslagsspillerne mener det ble et for tøft kampprogram i Toppserien før EM. Det er Lillestrøm-trener Hege Riise enig i.

Stusset på oppladningen



– Det var mange som stusset på den inngangen til mesterskapet. Det burde man gjort noe med. Vi var den klubben med flest spillere i landslagstroppen, og vi hadde fem kamper på 14 dager før EM. Det er en dårlig oppladning.

Riise konstaterer at det er viktig for alle at landslaget presterer og at spillerne får muligheten til å prestere på et høyt nivå.

– Inngangen til et mesterskap har mye å si for hva man får jobbet med. Du ønsker jo å gå inn i et mesterskap litt «fresh» og få jobbet med samhandling. Den kabalen er vanskelig å få til å gå opp, men i et mesterskapsår så må vi tenke litt annerledes, mener Riise.