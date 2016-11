Jublet for LSK-jentenes trippeltriumf

LILLESTRØM (VG) (LSK Kvinner-Sandviken 4-0) Her har Isabell Herlovsen (28) akkurat skutt LSK Kvinner til klubbens tredje strake seriemesterskap.

2014: Cup- og seriemester.

2015: Cup- og seriemester.

2016: Seriemester - og cupmester? Spiller cupfinale mot Røa om to uker.



Mot Sandviken måtte LSK Kvinner i verste fall ha ett poeng for å sikre seriegullet. Mesterskapet var i realiteten aldri truet.

På en dag hvor Lene Mykjåland ble kåret til årets spiller og årets midtbanespiller, og Isabell Herlovsen ble årets spiss i Toppserien, gjorde gulljentene kort prosess med Sandviken, et lag som heller aldri har slått LSK Kvinner.

Bare tre baklengs



De to profilene hadde en hovedrolle da LSK sikret gullet inne i LSK-hallen hvor jentene bare har sluppet inn tre (!) mål denne sesongen. Målforskjellen er 53-3.

Etter at Ingrid Spord - tidligere Sandviken-spiller - hadde roet nervene og scoret på en corner for LSK etter 24 minutter, var det Herlovsens tur.

To minutter før pause fikk hun stå helt alene på bakre stolpe og kunne ta seg tid til å ta ned etter ballen - et innlegg som Mykjåland bommet på like før.

I 46. minutt var det Mykjåland som serverte «Isa» som satte ballen rett i nettaket. 4-0 sørget Emilie Bosshard Haavi for med et skudd i 58. minutt.

Isabell Herlovsen scoret sitt 29. og 30. mål i ettermiddag. Vi må helt tilbake til 2001 sist noen var like suveren som LSK-spissen. Ragnhild Gulbrandsen scoret 31 seriemål den sesongen.

PS! 850 tilskuere var på plass i LSK-hallen for å få med seg «gullkampen».

