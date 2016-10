Hevder kvinnelige West Ham-spillere diskrimineres

West Ham får kraftig kritikk for sin behandling av kvinnelige fotballspillere i klubben. – Diskriminering, mener styreformannen for West Hams kvinnelag.

Etter måneder med krangling om hvordan West Ham behandler sine jenter har styreformann Stephen Hunt gått til det skritt å anmelde moderklubben til det engelske fotballforbundet (FA) for diskriminering og brudd på fotballforbundets regler.

Overfor BBC ramser Hunt opp en rekke eksempler som han mener viser at jentene mer eller mindre er overlatt til seg selv.

• Jentene får ikke lov å finne egen sponsor til tross for at de mangler penger og måtte kjøpe utstyr selv.

• Får ikke benytte klubbens gym - må trene i veikanten.

• Har ikke råd til fysioterapeut og ikke penger til å ta buss til kampene.

• Må spille i forrige sesongs hjemmedrakter med den konsekvens at navnene på de som ikke lenger er i klubben er streket over på fotballtrøyene.

– Må bøtelegges



– West Ham må bøtelegges inntil de begynner å oppføre seg som en klubb i 21. århundre, er beskjeden fra Stephen Hunt.

– Klubben har brutt FAs mål om likhet for alle og grasrotfotball på alle nivåer. I utgangspunktet trodde jeg det bare skyldtes mangel på interesse. Men nå ser det ut som en del personer i West Ham forsøker å hindre veksten til West Ham Ladies.

London-klubben mener på sin side at Hunt har «truet klubben».

– Han har nektet å følge klubbens føringer i sin tid som styreformann og har ved en rekke anledninger truet klubben. Vi har i lang tid jobbet med planene om å ta West Ham United Ladies FC «inn i varmen». Når vi nå ser alle bekymringene til Hunt vil vi gjøre det så fort som mulig, opplyser klubben.

Lover bedring



Noen innrømmelser kommer det også.

– Den daglige driften av kvinnelaget ble satt ut til andre for en stund siden, og det har dessverre ikke fungert.

Samtidig gjør klubben det klart at man vil sørge for at fotballjentene får nødvendig støtte og gode betingelser fremover.

– Som et resultat av dette vil kvinnefotballen i West Ham vokse og bli bedre og sterkere. Vi vil fortsatt være dedikerte til vekst og utvikling for kvinnefotballen både på og utenfor banen.

PS! West Ham spiller i kvinnenes 3. divisjon i Women´s Premier League Southern Division.