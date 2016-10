Hegerberg fikk hjernerystelse - må holde seg i ro

KRISTIANSAND (VG) Med fem sting i hodet forsvant Ada Stolsmo Hegerberg (21) ut av Sør Arena uten å snakke med en eneste journalist.

Bak ryggen til søsteren Andrine og med hettegenseren trukket over hodet, var 21-åringen naturlig nok den siste spilleren som forlot stadion etter å ha fått behandling av landslagslegen i timen etter 0-0-kampen mot Sverige.

– Beklager jeg kan ikke snakke med noen. Doctors orders, var beskjeden fra Ada Stolsmo Hegerberg på vei ut av stadion ved 22-tiden.

Det var like før slutt at Hegerberg slo hull i hodet i en duell med Magdalena Eriksson. 21-åringen tok seg umiddelbart til hodet og ble liggende på gresset.

Både lege Said Tutunchian og fysioterapeut Margareta Endresen kom til. Hegerberg fikk hjelp til å komme seg på beina, men etter å ha blitt støttet ut av banen, sank hun sammen og var nær ved å falle. Så bar det rett i garderoben for ytterligere behandling, godt støttet av de to i det medisinske apparatet.

FERDIGSPILT: Ada Stolsmo Hegerberg forlater banen sammen med fysioterapeut Margareta Endresen. Turen gikk rett i garderoben for ytterligere behandling. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Hun ble svimmel. Det er helt naturlig, sier landslagslege Said Tutunchian til VG.

– Ada har fått en hjernerystelse og pådro seg et kutt i hodebunnen. Vi måtte sy en fire-fem sting. Det positive var at hun svimte ikke av, hun var bevisst hele tiden.

– Tok det pent



Legen har gitt Hegerberg beskjed om å holde seg fullstendig i ro de neste dagene.

– Da skal hun ikke gjøre noe som helst. Deretter må hun fjerne stingene om 10-12 dager, sier Tutunchian og skryter av pasienten - Europas beste kvinnelige fotballspiller.

– Hun tok det veldig pent. Hun er en tøff jente.

Før Ada Stolsmo Hegerberg ble svimmel og måtte ta telling hadde hun et par-tre gode muligheter i testen mot sommerens OL-finalist Sverige.

Selv gremmet hun seg mest etter bommen før halvtimen var spilt i 2. omgang. Fra 8-9 meters hold skjøt 21-åringen med seks mål på de tre siste landskampene, utenfor.

Vikartrener Leif Gunnar Smerud ledet landslagsjentene for første gang i kamp og oppsummerte slik:

– Dette var en god treningskamp for det som kommer til sommeren (EM i Nederland). Det er et godt lag vi møter og jeg synes det er stor innsats. Vi er bra bakover og slipper ikke til så mye og så skaper vi mer enn Sverige. Vi har jobbet ganske få dager sammen mens de kommer med et «ferdig» lag. Sett i lys av det er jeg veldig fornøyd med det jentene viser.

– Du flyttet kaptein Maren Mjelde ned som stopper. Hvorfor det?

– Jeg ville teste ut det og ville ha inn Andrine (Hegerberg) og Ingvild (Isaksen) på midtbanen. Mjelde er en god ballspiller og har spilt i den posisjonen før. Og jeg vet hun er solid defensivt.

Tar med mye



– Det virket som svenskene var mer aggressiv, det går litt raskere med dem og så er de litt mer presis i pasningsspillet. Hvor langt opp er det til svenskene?

– Jeg er enig i at de mer presis i pasningsspillet, men jeg synes vi er like aggressiv og at det går brukbart fort med oss i perioder. De har kanskje litt større spillstyrke i etablert angrepsspill per nå, men de har også et lag som har spilt noen kamper sammen. Det var mye vi kan ta med for oss, sier Smerud.

Med 0-0 i privatkampen i Kristiansand har ikke Norge slått svenskene siden september 2009. Det var i EM i Finland. Og de norske jentene har prøvd seg åtte ganger siden den gang.