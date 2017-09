Det blir ikke mye ballteft dersom alle går i takt ...

Kommentar Har du noen gang hørt en leder innrømme følgende: «Nei da, hos oss har vi slett ikke takhøyde»?

Så er triggerordet på dagsorden igjen.

Begrepet det er så himla lett å uttale, men tilsvarende vanskelig å fylle med reelt innhold.

For hva betyr det egentlig å ha «takhøyde»?

Hva er det rimelig å forvente at en organisasjon skal foreta seg for å gjøre døren høy og porten vid, men uten at det blir polsk riksdag rundt hver eneste avgjørelse?

Nå er det konflikten rundt Ada Hegerbergs avskjed med landslaget som aktualiserer dette.

Superstjernen trekker manglende takhøyde frem som én av grunnene til at hun fikk nok av hele NFF-opplegget.

Og akkurat like kategorisk som 22-åringen er om at taket er lavt, er generalsekretær Pål Bjerketvedt om at det er høyt, eller i alle fall mer enn høyt nok til at forbundet ikke kjenner seg igjen i kritikken.

Hvem har så rett om antall centimeter fra gulvlist til takmøne?

Det er det ikke så lett å svare på, fordi uttrykket er så lite avgrenset, men det går an å se for seg noen tenkelige situasjoner for å vurdere tingenes tilstand.

Nå har vi sett NFF-toppene aktivt bruke andre landslagsjenters uttalelser som argument for at stjernen er marginalisert, «for de andre kjenner seg jo ikke igjen».

Dette kan selvsagt være 100 prosent korrekt, men hva om verden er litt mer sammensatt?

Hva om det er spillere der ute, som helt eller delvis støtter Ada Hegerbergs kritikk, men som samtidig gjerne vil være spille videre på landslaget? Hvordan er klimaet for å stå opp for et slikt syn?

I hvilken grad sørger forbundstoppene for å gjøre dette mulig?

Vurdert ut fra den svært lite ydmyke linjen NFF-ledelsen la seg på, tipper jeg spillere ville kviet seg både én og to ganger før de flagget Ada-sympatier.

Og det er jo litt interessant at en som ikke lenger er avhengig av tillit, den tidligere landslagskapteinen Ingvild Stensland, uttrykte ganske stor forståelse for Hegerbergs syn.

Det er viktig å understreke at det nok ikke har vært så innmari enkelt å forholde seg til Lyon-spilleren, og hennes ekstreme krav til alle rundt seg. Men hadde det vært umulig å få henne til å trives tilstrekkelig under taket til at hun droppet å flytte ut?

Kanskje blir den tydeligste takhøyde-testen hvordan søster Andrine blir behandlet fremover.

Samtidig som lillesøster sa nei til Norge, sa nemlig trener Martin Sjögren nei til storesøster, da han offentliggjorde troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Slovakia og Nord-Irland.

Det skal angivelig være rent sportslige grunner til at Andrine Hegerberg ikke er funnet god nok til møtene med landene som er nummer 43 og 60 på FIFA-rankingen.

Men hvor troverdig er egentlig den forklaringen?

I en tid der Maren Mjelde trolig skal spille bak, etter at Nora Holstad Berge er vekk, og Ingvild Isaksen er ute med skade.

Har Norge så mange gode midtbanespillere at Andrine Hegerberg ikke forsvarer en plass i troppen?

Eller er den faktiske forklaringen at det ville virket forstyrrende å ha henne der, fordi konflikten blir sett på som et «familieprosjekt»?

Det er ikke dagligdagskost at en spiller aktivt går ut på Twitter for å understreke at det ikke er hun som har trukket seg, men det valgte Andrine Hegerberg å gjøre.

Det er ikke bare-bare å finne balansen (et tema som også er kjernen i politikk) mellom at folk skal bli hørt, og at skal være mulig å styre effektivt.

Og selv om det selvsagt er sjefen som bestemmer til slutt, evner virkelig gode ledere å nyte godt av at anatomien har gitt oss to ører og én munn, slik at avgjørelser kan fattes på et mulig informert grunnlag.

I idrettsbevegelsen tyder mye på at mangel på takhøyde er et ganske så grunnleggende problem.

Dette så vi innmari tydelig på en helt annen arena enn det norske kvinnelandslaget: i åpenhetsdebatten.

Over lang tid sa idrettsledere én ting så lenge de fikk snakke off record, og noe annet om de måtte stå for egne meninger på blokken.

Forklaringen; frykten for å bli fryst ut, eller i verste fall få dårligere rammer fremover, dersom man sa sin ærlige mening.

Takhøyde-mangelen fikk vi tydelig demonstrert da ledermøtet i Bodø i mai omsider åpnet opp for innsyn. I debatten gikk Sveinung Oftedal fra hovedstadens idrettskrets på talerstolen.

Han fortalte da at kretsen ikke hadde benyttet anledningen til å gå åpent ut og kritisere hemmeligholdet som hadde preget ordskiftet i et år, selv om de ikke støttet ledelsens linje, fordi lojalitet utad ble ansett som så innmari viktig.

Og derfor hadde ikke kretsen deltatt i debatten, parallelt med at toppledelsen i NIF fortsatte med å rasere eget omdømme måned for måned.

Nei da, idretten kan ikke krangle om alt til enhver tid.

Men en sunn organisasjon sørger for at folk ikke skal føle seg redde for å åpne munnen.

Og dessverre er det for få i den såkalte familien som ser forskjellen på ensretting og lojalitet.