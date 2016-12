Tvillingskade for Norges historiske OL-håp

Kunstløptvillingene Anne Line og Camilla Gjersem (22) har vært sammenhengende skadet siden i sommer. Tre år etter at Anne Line ble første norske kunstløper i OL på 50 år, vil hun få det travelt med å kvalifisere seg til sitt andre om 14 måneder.

– Jeg må kvalifisere meg. Det er jo snart. Jeg har ikke så god tid. Selv om jeg mener at jeg er mye bedre enn for fire år siden, blir de andre bedre også, sier Anne Line Gjersem til VG.

LIKE SOM ...: Anne Line og Camilla Gjersem har begge slitt med skader siden tidlig i sommer. Nå er i alle fall Anne Line på vei tilbake, mot OL nummer to? Foto: , Privat

Siste helg deltok hun og tvillingsøster Camilla i en juleoppvisning i ishallen i Asker. Men det ville være synd å si at denne sesongen, ja nesten hele året 2016, har vært uten skjær i sjøen for Norges beste kunstløpsøstre.

Forvekslet av legen



Camilla har vært ute siden april på grunn av en kneskade. Anne Line pådrø seg en skulderskade en måned senere, og en kneskade – hun også – i høst.

Da hun oppsøkte legen «hjemme» i Malmö i august, slo besøkende Camilla følge på krykker.

– Legen trodde det var hun, som satt der med krykker, som skulle inn til ham. Men det var mitt kne han skulle se på. Han visste ikke at vi var tvillinger, sier Anne Line Gjersem og ler godt av forvekslingen.

Camillas kneskade var i begynnelsen et slags mysterium. Da diagnosen omsider ble klar og hun skulle inn til operasjon, viste det seg at klinikken hadde stengt for sommeren.

23. plass i OL Anne Line Gjersem Født: 6. januar 1994 Bor/studerer/trener: Malmö Trener: Ela Magnusson Internasjonale meritter: 23. plass OL 2014, 17. plass VM 2015, 22. plass VM 2013, 17. plass EM 2016, 26. plass VM 2016

Pang i venstre kne



Anne Line fikk vondt i høyre skulder etter hard styrketrening – frivendinger og knebøy – og da hun endelig skulle begynne å hoppe på isen, «sa det pang» i venstre kne, det vil satsfoten.

– Det var i oktober, og jeg trodde det skulle gå over etter maks fire til seks uker. Nå er det nesten helt bra. Jeg har vært skadet før, men ikke hatt to som har overlappet som disse. Det har vært en tøff sesong. Jeg har jo ikke begynt å konkurrere en gang, sier Anne Line Gjersem.

Det skal hun første gang om snaut tre uker, i Romania. I EDU Sporty Trophy i Bucuresti må hun, i det hun runder 23 år, vise at hun er bedre enn Juni Marie Benjaminsen (17) for å ta Norges kvoteplass for kvinner i kunstløp-EM 25. til 29. januar i Ostrava i Tsjekkia.

– Jeg håper jeg blir klar for EM. Men jeg har min beste VM-plassering (17. plass) da Camilla slo meg og var med i EM (2015), sier Anne Line Gjersem.

SAMMEN OM DET MESTE: Anne Line (t.v.) og Camilla Gjersem. Foto: , Christer Dahl

VM i Helsinki fra 29. mars til 2. april er første kvalifisering til OL i Sør-Korea i februar 2018. Da må Anne Line Gjersem i praksis komme blant de 19 til 20 beste for å få OL-billett. Klarer hun ikke det, er neste sjanse – og den siste – høsten 2017 i Nebelhorn Trophy i Oberstdorf.

– Bare å gi alt



Det var i den tradisjonsrike konkurransen hun kvalifiserte seg til 2014-OL for drøyt tre år siden.

På spørsmål om hva hun må gjøre nå, med dårlig tid, svarer Anne Line Gjersem «mer mengde og trening med kvalitet». Hun tilføyer at hun blir motivert av at hun i fjor hadde en høyere poengsum enn tidligere. Det var også sesongen da hun første gang var skadefri.

Før har hun vært plaget med vonde lysker, vond rygg og fot.

– Det har vært noe hver sesong. Litt vondt må man alltid ha. Nå er det ikke så farlig. Det er bare å gi alt, sier Anne Line Gjersem.

PS! Sondre Oddvoll Bøe (18) er eneste mannlige norske kunstløper på toppnivå (VG+). Norge har også én kvoteplass i herreklassen i EM.