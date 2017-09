OL-vinner (19) legger opp: Har kjempet mot anoreksi i årevis

Den russiske kunstløpsstjernen Julia Lipnitskaja (19) innrømmer at hun har kjempet med anoreksi i årevis.

OL-vinneren er en av verdens mest kjente kunstløpere, men har nå – før OL-sesongen – bestemt seg for å legge opp «av hensyn til helsen».

Ryktene har gått i flere uker, men nå uttaler Lipnitskaja seg for første gang selv. Det skjer til det russiske skøyteforbundets hjemmeside.

– Jeg angrer på at jeg ikke snakket om dette tidligere, for det har pågått ikke bare ett år, ikke bare to år og ikke bare tre år.

– Anoreksi er en sykdom i det 21. århundre, og det er ikke alle som takler den.

Lipnitskaja forteller også at hun var i Israel og fikk behandling for sykdommen.

PRESIDENT-KLEM Julia Lipnitskaja ble gratulert av Vladimir Putin etter OL-gullet i Sotsji. Foto: David Gray , Reuters

– Der ble jeg frastjålet telefonen, og uten kontakt med omverdenen begynte jeg å tenke over livet mitt, sier hun om avgjørelsen om å avslutte en karriere som skulle ha gått rett til topps.

Som 15-åring var Lipnitskaja med på Russlands lag som tok lag-gull i Sotsji-OL i 2014. Julia danset til musikken fra Schindlers liste og ble kjent som «jenta i den røde kåpa». Hun mislyktes imidlertid i å ta individuell medalje, til tross for at hun var en av favorittene.

Med 15 år var hun altså like gammel som norske Sonja Henie var da hun tok sitt første OL-gull i 1928. Sonja var med også fire år tidligere, 11 år gammel. Nå er det nedre aldersgrense på 15 år – den 1. juli året før OL. Julia klarte det med 26 dagers klaring.

Kunstløp har enorm prestisje i en rekke store land, blant dem Russland. Etter gullet i OL vokste hun mye, og slet også med skader.

– Det har vært mye «fake news» om meg, sier Lipnitskaja, og kritiserer særlig et program på den Kreml-kontrollerte TV-kanalen Pjervyj.

– Da jeg tok kontakt og sa til dem at alt var feil, svarte de at «du har jo ikke benektet noe, så det kan være riktig».

I russiske media, blant annet i den nevnte TV-kanalen, har en mann fremstått og sagt at han er kunstløpsstjernens far. Mannen, Vjatsjeslav Lipnitskij, er israelsk statsborger og har fortalt at han hadde et forhold til Julias mor, men at de brøt opp og at han ikke visste at hun var gravid. Nå sier Julia Lipnitskaja i intervjuet:

– Hvordan kan redaktører i TV-kanaler slippe ham til? Denne mannen er en skurk. Det betyr ingenting at han har samme etternavn. Denne mannen har intet forhold til meg. Da jeg leste en artikkel, trodde jeg det var en spøk. Det var bare to sanne ord: «Julia» og «Lipnitskaja». Det er alt, tordner OL-mesteren fortvilet.

Mannen har sagt til russiske media at han når som helst er klar for en DNA-test.

– Nå blar jeg om og starter på et nytt kapittel i mitt liv, sier hun i intervjuet.

President Vladimir Putin var til stede da det russiske laget tok OL-gullet i 2014. Etterpå fikk Lipnitskaja klem av Putin, som har førstehånds kunnskap om russisk kunstløp ved at hans kjente pressetalsmann Dmitrij Peskov er gift med Tatjana Navka, tidligere OL-mester i isdans.

En kjent kommentator i avisa Sport Ekspress, Jelena Vajtsekovskaja, har skrevet svært kritisk om det som har skjedd med Lipnitskaja:

– Lipnitskaja betalte for OL-gullet med sin egen helse. Og fremfor alt de mest alvorlige tiltakene som tar sikte på å hemme fysisk utvikling.

– Sotsji-perioden hennes endte med akutt sykehusinnleggelse, avslørte Vaitsekhovskaja og var kritisk til dem som har vært nærmest kunstløpstjernen.