Moren til den russiske kunstløpsstjernen Julia Lipnitskaja (19) hevder at datteren har lagt opp – og at hun har blitt behandlet for anoreksi.

Lipnitskaja selv ønsker ikke å kommentere morens opplysninger, ifølge nyhetsbyrået R-sport.

Både kommentatorer og idrettsfolk i Russland er sterkt kritiske til hvordan Lipnitskaja har blitt behandlet.

Moren, Daniela, fortalte tidligere mandag til nyhetsbyrået Tass at datteren hadde informert det russiske skøyteforbundet i april om at hun skulle legge opp.

Hun fortalte også at Julia Lipnitskaja har blitt behandlet i tre måneder for anoreksi.

Som 15-åring var Lipnitskaja med på Russlands lag som tok lag-gull i Sotsji-OL i 2014. Julia danset til musikken fra Schindlers liste og ble kjent som «jenta i den røde kåpa». Hun mislyktes imidlertid i å ta individuell medalje, til tross for at hun var en av favorittene.

PRESIDENTKLEM: Vladimir Putin gratulerer Lipnitskaja med OL-gullet. Foto: David Gray , Reuters

Med 15 år var hun altså like gammel som norske Sonja Henie var da hun tok sitt første OL-gull i 1928. Sonja var med også fire år tidligere, 11 år gammel. Nå er det nedre aldersgrense på 15 år – den 1. juli året før OL. Julia klarte det med 26 dagers klaring.

Kunstløp har enorm prestisje i en rekke store land, blant dem Russland. Kilder sier til Tass at det ikke var noen spontan avgjørelse fra den folkekjære kunstløpsstjernen. Etter gullet i OL vokste hun mye, og slet også med skader.

– Julia har vært en stjerne. Noen stjerner skinner lenge, andre kortere, sier den legendariske kunstløpstreneren Tatjana Tarasova til Tass.

Den kjente kommentatoren Jelena Vaitsekhovakaja skriver i avisa Sports Ekspress:

– Lipnitskaja betalte for OL-gullet med sin egen helse. Og fremfor alt de mest alvorlige tiltakene som tar sikte på å hemme fysisk utvikling.

– Sotsji-perioden hennes endte med akutt sykehusinnleggelse, avslører Vaitsekhovskaja og er kritisk til dem som har vært nærmest kunstløpstjernen.

– Denne triste historien etterlater ett spørsmål: var det olympiske gullet verdt de ofrene som den unge jenta, faktisk et barn, hadde på veien til toppen. Er ikke prisen for høy, spør den kjente russiske kommentatoren.

Hun er ikke den eneste som er kritisk. Det gjelder blant annet Dinara Safina, tidligere verdensener i tennis:

– Det smerter å lese om en utøver som må legge opp, bare 19 år gammel. I dette tilfellet har folk helt enkelt stoppet hennes karriere, fordi de anser at hun ikke har levd opp til forventningene. Hva slags mennesker er dette - trenere, ledere, «eksperter» og kommentatorer – som dreper en utøvers karriere?

OL-mester i isdans, Tatjana Navka, sier til Russia Today at Lipnitskajas avgjørelse «trolig skyldes vektproblemer». Navka er nært knyttet til Kreml gjennom at mannen er president Vladimir Putins pressetalsmann.

Sportsminister Pavel Kolobkov har allerede antydet at Lipnitskaja kan få en statlig jobb i kunstløp.

– Julia åpnet vinduet til Europa for russisk kunstløp, sier en annen kjent trener, Aleksej Misjin, til Tass.

Etter den fantastiske 2014-sesongen med OL-gull i lag, EM-gull individuelt og VM-sølv individuelt, har Julia Lipnitskaja ikke klart å leve opp til forventningene.

Nyheten om Lipnitskaja kommer dagen etter at det ble klart at OL-vinneren individuelt i 2014, lagvenninnen Adelina Sotnikova, er skadet og kommer til å miste resten av sesongen og dermed ikke prøve å forsvare sin tittel i Pyeongchang-lekene i februar 2018.

Ifølge hennes trener, to ganger OL-vinner Jevgenij Plusjenko, vil imidlertid Sotnikova komme tilbake når skaden blir leget.