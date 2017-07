Kunstløptvillingene i sorg etter farens brå død

Norges kunstløptvillinger Anne Line og Camilla Gjersem (23) er i sorg etter at faren Petter (59) brått gikk bort. De har imidlertid et ønske om å fortsette å satse på isen for å hedre hans minne.

– Det har vært veldig tungt, og det påvirker oss veldig mye akkurat nå. Rett etter at det skjedde, tenkte jeg «hva gjør jeg nå?». Men jeg skal selvfølgelig fortsette. Jeg vil ikke miste min lidenskap samtidig som jeg har mistet pappa. Han hadde heller ikke villet det, sier Anne Line Gjersem til VG.

Camilla Gjersem sier at det er en uventet og uvirkelig situasjon, og «savnet og sorgen er dyp».

Kunstløptvillingene har delt sitt savn og sorg med venner og følgere på Facebook og Instagram.

Bakgrunn: Kan ikke leke oss til verdenstoppen

Satser på 2018-OL

NORGESMESTER: Camilla Gjersem (23) er blitt norsk mester tre ganger. Her fra NM 2015 i Asker, da hun tok 2. plass bak tvillingsøster Anne Line. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Først og fremst fokuserer jeg på å få pappa hjem og å planlegge begravelsen, før alt annet. Det viktig å ta vare på tvillingsøster, meg selv, mamma og familie i denne tunge perioden. Det er praktiske ting som må falle på plass, og det gjør det forhåpentligvis etter hvert, sier hun.

Det er fire år siden Anne Line Gjersem kvalifiserte seg til OL i Sotsji i konkurransen Nebelhorn Trophy i Obertsdorf.

Husker du? Anne Line Gjersem i OL: Jeg er overlykkelig

Nå satser hun på å kvalifisere seg til Pyeongchang-OL i samme konkurranse i slutten av september.

Omkom under feriereise

Hun og Camilla, som er blitt norsk mester tre ganger og har deltatt i EM, skulle begynne siste dag av en tre uker lang treningsleir i Oberstdorf da de for to uker siden mottok budskapet om faren Petters brå død.

Han druknet i forbindelse med en feriereise i Filippinene.

– Det er veldig trist, sier en sorgtynget Anne Line Gjersem.

Anne Line Gjersem er «hjemme» i Malmö, der hun har bodd, studert og trent under Ela Magnusson de siste seks årene. Søsteren Camilla bor og trener hjemme i Asker.

– Jeg ønsker å fortsette med kunstløp om det lar seg gjøre. Det en del som må ordnes først, men vi skal gjøre alt vi kan for å klare det. Pappa gjorde alltid alt for at vi skulle nå våre drømmer og mål.

Leste du? Kunstløp-Camillas skademysterium

Fire økter daglig

– Vi er fortsatt ikke er helt sikre på hvordan vi skal få ting til å gå rundt fremover. Men motivasjonen er til stede. Ingen av oss har lyst til å miste to av våre livs viktigste ting på samme tid: Pappa og kunstløp, sier Camilla Gjersem.

DØDE BRÅTT: Petter Gjersem fulgte datteren Anne Lines OL-konkurranse fra kulturhuset i Asker (bildet) for tre og et halvt år siden. Foto: Stian Lysberg Solum , NTB scanpix

Ingen norsk kunstløper hadde deltatt i OL siden 1964 da Anne Line Gjersem entret isen i Sotsji for tre og et halvt år siden. Hun kvalifiserte seg til det avsluttende langprogrammet og endte på 23. plass sammenlagt. Forrige sesong ble hun nummer 24 i kunstløp-EM.

Leste du? Her er EM-håpets kampsportkjæreste

Hun har hver sommer pleid å trene under anerkjente Michael Huth i Oberstdorf. Denne gangen har hun blant annet øvd inn «noe nytt» i langprogrammet; flertallet av totalt seks trippelhopp er lagt til siste halvdel.

– Vi kjørte veldig bra i Tyskland. Det er hele tiden litt på grensen. Nå startet vi klokken 07.00 med fire økter på isen, pluss barmarkstrening. Jeg kjente det litt på baksiden av låret etter en stund. Derfor reduserte jeg litt på mengden mot slutten av treningsleiren, forteller Anne Line Gjersem.

To uker før OL-kvalifiseringen siste helg i september, skal hun i henhold til planen delta i en konkurranse i Bergamo i Italia.