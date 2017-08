Gjersem-tvillingene starter nettbutikk for å finansiere OL-satsing

Foran OL-sesongen gikk kunstløptvillingene Anne Line og Camilla Gjersem (23) nye veier for å finansiere egen satsing

I 2014 var Anne Line Gjersem den første norske deltaker i OL i kunstløp siden 1964. I 2015 ble hun nummer 17 i VM, det beste norske VM-resultatet siden 1947.

Men sponsorene har ikke stått i kø av den grunn.

– Det er veldig vanskelig å få tak i nok sponsorer når man driver med en individuell idrett, og enda vanskeligere ettersom kunstløp ikke er så populært i Norge, sier Anne Line Gjersem til VG.

– Fokus Rådgivning er en lokal sponsor som har bidratt i fire år, og vi har også hatt ulike utstyrssponsorer. Men akkurat nå er det penger vi trenger, sier Camilla Gjersem til VG, som viser til store utgifter ved deltakelse i internasjonale stevner.

– Det er ekstra vanskelig nå, ettersom pappa alltid har vært hovedsponsor, sier Anne Lise Gjersem, som mistet faren brått i juli.

Hun kontaktet Explendo, hvor de nå blant annet skal selge boksere, truser, vaskemiddel og sokker.

– Går i minus



23-åringen satser nå for fullt mot OL i 2018, men regnskapet slik det er nå går ikke opp.

– Det går jo i minus. Så vi måtte finne andre muligheter. Jeg så at andre i skøyteforbundet hadde åpnet nettbutikk der, og tenkte at jeg og Camilla måtte prøve det samme. Det koster veldig mye å holde på med kunstløp, sier Anne Line Gjersem, som ved siden av satsingen studerer hun ved den tekniske høgskolen Lund i Sverige. Der går hun sivilingeniørstudiet i kommunikasjons- og informasjonsteknikk.

I OL i 2014 ble hun nummer 23.



– Jeg håpet at det skulle bli enklere med sponsorer etter OL, men det ble det ikke.

I slutten av september vet Gjersem om hun klarer å kvalifisere seg til OL nok en gang. 22 av de 28 plassene det kjempes om ble delt ut under VM i vår, da klarte ikke Gjersem å kvalifisere seg.

OL-kvalifisering i september

Om en måneds tid skal de siste seks plassene deles ut, etter et stevne i tyske Oberstdorf.

– Det er det jeg har fokus på akkurat nå. Så får jeg ta det med økonomien videre etter OL-kvalifiseringen. Jeg skal klare meg en måned til nå, sier Anne Lise Gjersem.

Nå er hun optimist vedrørende egne sjanser for å ta en av de resterende seks OL-plassene.

– Jeg føler at jeg er i stigende form, og at det blir bedre uke for uke. Man må bare gjøre jobben, så får vi se resultatene etterpå. Men jeg har troen, avslutter Gjersem.