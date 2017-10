Etter seks og et halvt år har Petter Tande (32) fått nok av bare å tenke på fisk. Nå vil «Norges største kombinerttalent» tilbake til toppidretten.

Før helgen kunne man i Granåsen i Trondheim se et sjelden syn. For første gang på det som må sies å være en halv mannsalder i toppidretten, akte Petter Tande seg ut på bommen.

Sist gang han slapp seg utfor en hoppbakke var for seks og et halvt år siden, men torsdag var 32-åringen tilbake i hjemmebakken. Og det med et mulig comeback i tankene, ifølge Adressa.

– Det var spennende å ta det hoppet, ja. Det var like før jeg gikk ned igjen. Det var så vidt jeg turte, men det viste seg at det fremdeles satt bra i ryggmargen, forteller Tande til VG.

Selv etter seks og et halvt års pause vet Tande fremdeles hvordan man hopper på ski:

Gikk lei av det ensomme fiskerlivet

Laggullvinneren fra Oberstdorf-VM i 2005 har siden han la skiene på hyllen i 2011 omtrent vært så langt fra hoppbakker og langrennsløyper man kan være.

Først mønstret han på kameratens fiskebåt, og ble med ham ut på Røst i seks uker. Deretter kjøpte han sin egen skøyte.

Etter tre år som sin egen kaptein gjorde høye utgifter og dårlige torskepriser at båten fikk seile sin egen sjø, og han fikk seg jobb i oppdrettsnæringen hos Lerøy utenfor Hitra.

KAPTEIN TANDE: Etter tre år som kaptein på egen skøyte fikk Petter Tande bok av ensomheten og den usikre økonomien til sjøs. Her ombord i hans daværende båt Havørn i 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det var veldig vanskelig å holde på, og mye ensomhet. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve noe med fast inntekt, forteller 32-åringen.

Der er han fremdeles, men nå skal skiftarbeideren fylle fritiden med hardtrening. Årene til sjøs har gitt ham mye styrke, men bevegeligheten og utholdenheten er det dårligere med.

– Jeg har ikke lagt på meg så mye, noen kilo bare. Det er et par måneder med hard langrennstrening, så forsvinner det fettet.

Fysikken må på plass om han skal bli god nok til å oppnå det store målet: gjensyn med verdenscupen neste sesong.

– Det er absolutt mulig å komme dit neste vinter, om jeg får trent bra i vinter og bestemmer meg for å starte for fullt til våren. Men jeg må prøve meg frem, sier han.

– Det største talentet i Norge



Da Tande tok VG-gull i 2005 og bronse i 2007 og i 2009, var det med Byåsen-makker Magnus Moan (34) på laget.

GULLAGET: I 2005 vant Magnus Moan (nummer to fra høyre) og Petter Tande (nummer to foran fra venstre) VM-gull sammen i Oberstdorf. Her sammen med resten av gullaget: landslagssjef Tore Moen (bak til venstre), Kristian Hammer (foran til venstre og Håvard Klemetsen (til høyre). Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Mens Tande dro til sjøs, fortsatte Moan videre som toppidrettsutøver. Men før helgen var de igjen sammen på trening: Moan i 120-metersbakken og Tande i 90-metersbakken. Og selv om Tande er litt rusten, er ikke den tidligere lagkameraten hans i tvil om at fiskerens fremdeles har det i seg.

– Jeg og guttene i Trondheim vet hva han er, og hva han var, god for. I mine øyne er han et av de største, eller kanskje det største talentet norsk kombinertsport har hatt. Han er ekstremt lettrent og var veldig langt fremme på hoppingen, sier Moan.

Han er ikke i tvil om at Byåsen-kameraten må legge ned en ekstrem jobb om han igjen skal kunne hevde seg blant verdens beste. Men Tande skal i alle fall ikke mangle hjelp på veien.

– En gang medlem av Granåsen skiteam, alltid medlem. Han vet i alle fall hvor han finner oss, og han vil komme inn i en offensiv gruppe som kan løfte ham opp, slår Moan fast.

Men før Tande kan tenke tanken på verdenscup, skal han bruke vinteren til å teste nivået i nasjonale renn.

Og for at det ikke skal være noe tvil - noe OL i Sør-Korea kommer aldri til å bli aktuelt.

– Det skal vi bare glemme, ja, konstaterer han.