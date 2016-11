Graabak på 3. plass - i fjor klarte han ikke gå trapper

KUUSAMO (VG) Jørgen Graabak (25) lå lenge an til 2. plass i verdenscupen i kombinert. Men tapte spurten til Eric Frenzel. Johannes Rydzek vant.

– Jeg skulle gjerne holdt unna for Eric Frenzel, men det er bittert at han tar meg igjen nedover. Det var ikke bra. Guttene som smører ski jobber beinhardt. Men det er synd at det ender slik, sier Jørgen Graabak.

Han medgir at han ikke synes det er noe stas å ha to tyskere foran seg.

– Det er en kjent sak at det er best å ha dem bak seg. Men jeg orker ikke stå her å være misfornøyd. Dette var en god start på sesongen, sier Graabak.

Mannen som sensasjonelt vant to OL-gull i Sotsji poengterer at han er veldig fornøyd med å være tilbake i toppen. Det er bare ett år siden han var fullstendig nedkjørt fysisk. Stressnivået i muskulaturen var for høyt. Den var overbelastet.

Etter Falun-VM avsluttet han sesongen. I syv måneder gikk han «lufteturer» istedenfor å trene som en idrettsutøver i verdenstoppen. Ifølge landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen ble gutten fra Melhus helt utslitt av å gå opp en trapp.

– Når du får et virus er det noe dritt. Det tar lang tid å fli frisk, og det kan være tøft. Jeg slet med daglige gjøremål, sier Graabak.

Han lå på fjerdeplass etter hopprennet - og gikk ut 24 sekunder etter vinneren Akito Watabe. Men han poengterte overfor VG at han ikke likte at Johannes Rydzek startet før ham (23 sekunder). Tyskeren går for å være en av de sterkeste langrennsløperne i kombinertsirkuset.

– Jeg kjørte på for å holde Jørgen unna meg, sier Rydzek.



Rydzek og Watabe skiftet på å dra sammen i tet. Men halvveis i løpet over 10 kilometer takket Rydzek for seg. Og gikk ifra. Graabak jaget dem. Han tok igjen Watabe. Mens finske Eero Hirvonen som var tredjemann etter hoppingen hang på som en klegg. Rydzek vant til slutt 34,1 sekunder foran Frenzel, mens Graabak var 45,6 sekunder bak.

Dette var Graabaks 14. pallplassering i verdenscupen.

– De har vært god hopping her i Kuusamo, og nå skal jeg bare gå meg i form i langrenn, sier Graabak.

Søndag er det ny konkurransen. Storbakke og 10 km langrenn.

Trønderen var den eneste norske med noen som helst muligheter i tetsjiktet. Espen Andersen ble nummer 22, slått med over fire minutter av vinneren, Håvard Klemetsen ble nummer 34, Magnus Krog ble nummer 36, mens Espen Bjørnstad endte på 42.-plass.

Supertalentet Jarl Magnus Riiber pakket sammen skiene etter prøveomgangen i hopp. Han utsetter sesongdebuten til søndagens renn etter en periode med sykdom.

Forrige helgs NM-vinner, Mikko Kokslien, dundret i kulen etter totalt mislykket hopp på bare 85 meter, og endte helt sist.

