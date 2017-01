Graabak ble forbannet etter fall - brukte aggresjonen til å spurtslå konkurrentene

Jørgen Graabak (25) og Espen Andersen (23) tok Norges første seier i kombinert denne sesongen. Graabak var overlegen i spurtoppgjøret på dagens lagsprint.

Jørgen Graabak og Espen Andersen vant dagens dramatiske lagsprint i kombinert i Val di Fiemme - selv om Graabak falt på den neste siste etappen.

– Det har vært så mye småting som har gått imot meg. Jeg har hatt trøbbel med ankelen og andre ting i løpet av sesongen. Da jeg falt i dag, ble jeg forbannet, sier Jørgen Grabaak til VG.

Selv om 23-åringen hadde smerter i ribbeinet, var han taktisk klok på den siste etappen.

– Det var kanskje ingen optimal spurt, men jeg gjorde noen taktiske valg som jeg var fornøyd med i forkant, forteller han.

Landslagsstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen var spent da Graabak la ut på ankeretappen.

– Normalt sett er jeg veldig sikker på Jørgen i en spurt, men han hadde en del smerter i ribbeinet, og det ble spennende. Men han var sterk, og det var morsomt, forteller han til VG.

Han roser innsatsen til begge løperne etter dagens løp.

– De leverte bra i hoppbaken, selv om vi var uheldige med forholdene. Det ble et lureløp, der mange gikk fort i starten for å ta igjen Tyskland. Begge guttene gjorde et godt løp. Det var godt å komme øverst på pallen igjen, for det har vært etterlengtet, forteller landslagstreneren.

Tyskerne har dominert kombinertsporten denne vinteren, og fredag vant Eric Frenzel foran Johannes Rydzek, mens Magnus Moan ble nummer tre.

Men Moan fikk store smerter i ankelen i går, og landslagssjefen forteller at trønderen er sendt på sykehus i Tyskland.

– Magnus fikk et illebefinnende i ankelen i går, og han ble sendt på sykehus i Tyskland. Han hadde et vanvittig smertekjør før han ble tatt hånd om, forteller Ingebrigtsen.

Tsjekkia og Italia fulgte på plassene bak Norge, mens Tyskland, som vanligvis preger sporten, endte på sjetteplass.