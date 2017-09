Rivalen Daniel Cormier mener at UFC-stjernen Jon Jones' karriere er over om han får fire års dopingdom.

Jones (30) tok i juli tilbake tittelen i lett tungvekt etter å ha slått nettopp Cormier (38) i tredje runde - og fikk dermed tilbake tittelbeltet han ble fratatt i 2015.

Men onsdag kveld ga UFC Cormier tilbake tittelen etter at Jones avga en positiv dopingtest i forbindelse med stevnet.

Nå risikerer Jones fire års utestengelse etter som han også 2016 ble dømt for brudd på dopingreglementet.

– Han må kjempe mot dette. Dette er en dødsstraff, sier Cormier ifølge ESPN.

– Hvis det skulle skje at han blir utestengt i fire år, så er det en dødsstraff.

Jones testet positivt for det anabole steroidet Turinabol. Han har benektet at han med viten og vilje har tatt noe ulovlig preparat.

Avgjørelsen fra UFC om å gi tittelen tilbake til Cormier ble tatt rett etter at California State Athletic Commission (CSAC) hadde endret endret resultatet av kampen fra teknisk knock out for Jones til en såkalt no-contest-kamp.

Cormier ville først ikke ta imot tittelen, men bestemte seg så for å akseptere tittelen, først og fremst av økonomiske grunner.

– Jeg snakket med CSAC og sa at «jeg tapte kampen». Det var hvordan jeg følte det.

– Dana White (sjefen for UFC, red.anm.) ringte meg i dag og sa at «hvis det er en no-contest, så har kampen aldri vært». Jeg svarte at «folk vil si at jeg jukset, at jeg bare fikk beltet. Jeg vil ikke ha denne tittelen». Men økonomisk er det en stor forskjell mellom det å stille som mesteren - sammenlignet med det å kjempe om en ledig tittel.

Jon Jones hadde et glitrende comeback i kampen mot Cormier.

– Verdens beste MMA-utøver er tilbake! Han har vært sårt savnet, sa MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG etter titteloppgjøret.