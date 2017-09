UFC-Hermansson: Målet om å bli best i verden innen rekkevidde

MAJORSTUA (VG) Jack Hermansson har vunnet tre av fire kamper i UFC. Nå sikter MMA-utøveren mot tittelen i mellomvekt.

– Ja, jeg har troen på at jeg kan bli den beste i verden.

Hermansson smiler, som han ofte gjør, men er seriøs når han snakker om målet sitt til VG. Han har akkurat gjennomført en treningsøkt der han har hatt fokus på eksplosivitet. Norsksvensken, som har bodd i Norge i ti år og har norsk kjæreste – men svensk pass, har startet oppkjøringen til sin femte UFC-kamp, denne gang mot brasilianske Thiago Silva i São Paulo 21. oktober.

– Vinner jeg over Silva, klatrer jeg enda et skritt. Da kan jeg møte en enda høyere ranket fighter. Det hadde vært utrolig kult, sier Hermansson.

– Det å komme i UFC var en drøm. Det er kult å komme til det nivået jeg er på nå, men nå finnes det ikke noe annet enn å bli best i verden. Det er det som står igjen. Og det er realistisk.

MMA-revyens journalist Andreas Roaldsnes har troen på at Hermansson kan bli den beste i verden.

– Det er et utrolig høyt fjell å klatre, det å bli best i verden, men det er faktisk innen rekkevidde for Jack. Han har allerede klart to utrolig vanskelige ting, det å komme til UFC og det å bli i UFC.

– Dersom han vinner mot Thiago Santos, vil han kanskje også våkne opp mandag 23. oktober rangert som en av de femten beste mellomvekterne i verden etter UFCs rangering.

Vil fortsette i mange år

Det har gått rekordfort for Hermansson, som gikk kamp på stevnet mellom Rousimar Palhares og Emil Meek for drøyt et og et halvt år siden. Siden den gang har norsksvensken gått fire kamper i UFC – tre seirer og ett tap. Selv om 29-åringen bare har gått fire kamper i UFC, vil han gjerne fortsette i mange år til.

– Tidlig satt jeg meg et mål om å fortsette til jeg blir 38 år. Om jeg kan vinne tittelen når jeg er 38–39 år, så gir jeg meg selvfølgelig ikke. Jeg føler at jeg kan oppnå mye suksess frem til det. Så lenge jeg holder meg skadefri. og ikke får for mye juling fremover, håper jeg å fortsette til jeg er 38. Minst.

GODT HUMØR: Jack Hermansson stråler alltid av glede og er en sympatisk fyr utenfor oktagonen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Hermansson signerte en ny UFC-kontrakt, som strekker seg over fire kamper, i juni. Avtalen ble signert før seieren over Bradley Scott, men tas først i bruk i oppgjøret mot Santos i São Paulo. Roaldsnes har god tro på norsksvensk seier på hjemmebanen til Santos.

– Thiago Santos er en sterk motstander, han har akkurat nå 15. plass i UFCs mellomvektsdivisjon. Det er en stor sjanse for Jack og kan virkelig åpne døren for ham. Begge har hatt gode kamper i det siste, men Jack sine seirer har vært store overkjøringer, og de har vært mot bedre navn enn det Santos har. Det må gi en enorm selvtillit.

Der andre UFC-fightere går en-to kamp i året, har Hermansson gått fem kamper – på 13 måneder.

På spørsmål om hvordan han klarer å gå så mange og tøffe kamper, svarer Hermansson:

– Nøkkelen er motivasjonen min. Jeg holder meg skarp på trening og trener smart. Mange sliter med å motivere seg, men det gjør ikke jeg. I tillegg er det målet mitt om å bli best i verden som motiverer meg. Og jeg vil gå så mange kamper jeg klarer mens jeg er ung og kroppen min klarer det.

Vil gå i Spektrum

FEM KAMPER PÅ 13 MÅNEDER: Jack Hermansson mener motivasjonen til å bli best er det som holder han gående. Der andre fightere går en-to kamper i året, skal Jack nå gå sin femte kamp – på 13 måneder. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Og det er imponerende å se hva Hermansson har gjort de siste månedene. To overlegne seirer på drøyt fire måneder – i den siste kampen mot Scott tok han ikke engang imot et slag. Kampen ble avgjort etter bare tre minutter og 50 sekunder.

29-åringen føler han er i så god form nå at han kunne gått kamp mot samtlige utøvere i divisjonen.

– Jeg hadde møtt hvem som helst på 24 timers varsel. Å gå eller ikke gå er ikke noe spørsmål engang.

– Selv om det hadde vært mesteren i divisjonen, Michael Bisping?

– Ja ja. Det er samme hvem. Hvem som helst, når som helst.



Og hvor han helst vil gå kamp før karrieren er over?

– Det hadde vært jævlig kult å gå kamp i Oslo Spektrum. Det håper jeg å få til.