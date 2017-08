UFC-Hermansson før kamp i høyden: – Skal kjøre på i høyt tempo

Jack Hermansson (29) møter i natt britiske Brad Scott (28) i Mexico City. At kampen går på 2440 meters høyde ser ikke den norskbaserte fighteren på som noe problem.

– Jeg dro to og en halv uke før kampen hit til Mexico. Det gjør at jeg føler meg godt forberedt.

Det sier Jack Hermansson til VG før han i natt skal i oktagonen mot britiske Brad Scott. Stevnet har fått mye oppmerksomhet grunnet at den går på usedvanlig høy høyde – hele 2440 meter over havet. Til sammenligning er Galdhøpiggen 2469 meter over havet.

PARTNERE: Her er Jack Hermansson sammen med Emil Meek og Kenneth Bergh. Sistnevnte har vært med Hermansson i Mexico i to og en halv uke.

Fighteren som trener på Frontline Academy i Oslo med blant andre Emil Meek og Kenneth Bergh, og som har hatt med seg treningspartnerne Bergh, Mohsen Bahari og Håkon Foss til den tynne høyden, sier til VG at han føler seg avslappet og klar etter et par uker i Nord-Amerika.

– Alltid litt nerver



– Det er alltid litt nerver, men jeg føler meg klar. Jeg tror jeg kan håndtere stilen hans godt.

Motstanderen Brad Scott har seks UFC-kamper på CV-en: tre tap og tre seirer. Han gikk sist en kamp 18. mars, en kamp han vant på split decision, det vil si at to av tre dommere dømte kampen i hans favør, over Scott Askham. Scotts første kamp i UFC-sirkuset gikk mot Robert Whittaker, en kamp Scott tapte. Whittaker har nå åtte seirer på rad og har slått store fightere som Yoel Romero, Uriah Hall og Derek Brunson.

Om å reise såpass tidlig til Mexico og hvordan det har vært å trene i høyden svarer Hermansson, som alltid entrer buret med både norsk og svensk flagg, følgende:

– Jeg har ikke hatt noe erfaring med høyde før, men nå har jeg heftig respekt for den. Jeg har snakket med folk og lest mye om det. Jeg trente ikke for hardt i starten, men nå har kroppen min tilpasset seg det.

– Jeg ser på høydeproblematikken som min fordel. Jeg kommer til å kjøre på i høyt tempo.

