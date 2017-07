McGregor tok Mayweathers pengesekk i nattens elleville møte

Skittkasting, en sekk med penger og et irsk flagg – hverken Conor McGregor (20) og Floyd Mayweather (40) sparte på kruttet da de møttes ansikt til ansikt for andre gang på 24 timer.

– Når jeg teller til tre vil jeg at hele arenaen skal rope «f**k the Mayweathers».

Slik åpnet McGregor runde to av PR-sirkuset til det som er ventet å bli verdens største boksekamp 26. august.

Natt til torsdag møttes kamphanene i Toronto, etter å ha arrangert det første møtet i Los Angeles onsdag. At superstjernen og Toronto-fødte Drake mottok mindre applaus som oppvarmer enn både McGregor og Mayweather, fortalte at spenningen før milliardkampen er skyhøy.

McGregor åpnet det som i realiteten kun er en duell i skittkasting, og bet seg tidlig merke i at Mayweather hadde med seg en kamuflasjefarget ryggsekk.

– Hvorfor har du med deg en ryggsekk? lo McGregor.

– Du kan jo ikke engang lese. 40 år gammel og så kan du ikke lese, sa McGregor med hat i blikket, kun halvannen meter unna Mayweather.

Det skulle iren få svar på kun minutter senere.

IRRITERTE IREN: Det var en vesentlig mer aktiv Floyd Mayweather i andre runde av PR-turneen slåsskjempene er ute på. I bakgrunnen ser iren Conor McGregor olmt på at amerikaneren svøper seg i det irske flagget. Foto: Christopher Katsarov , AP

Tok pengesekken fra «Money»

Amerikaneren svarte på tiltale.

– De snakker om at jeg ikke kan lese. Jeg holder på med tall. Jeg tjener penger, du vet hva mellomnavnet mitt er, ropte Mayweather, som går under kallenavnet «Money», i retning UFC-stjernen.

– Du skylder penger, smalt det tørt fra McGregor umiddelbart, og siktet til pengeknipen boksestjernen har havnet i.

Da ba Mayweather om å få den tidligere omtalte ryggsekken, og «Money» trakk opp bunker med dollarsedler.

Deretter gikk han ned til en publikummer på fremste rad som hadde med seg et irsk flagg og vinket med hånden.

– Jeg skal gi det til ham, sa Mayweather, før han svøpte seg selv i flagget til irens tydelige frustrasjon.

A FISTFULL OF DOLLARS: Da Floyd Mayweather (til venstre) svøpte seg i det irske flagget, tok McGregor like greit motstanderens sekk med penger. Temperaturen var til tider høy da kamphanene møttes i Toronto. Foto: Vaughn Ridley , AFP

– Skal banke deg her og nå

Men McGregor lot seg ikke pille på nesen og tok umiddelbart ryggsekken til Maywether før begge ble stående på hver sin kant av scenen som to cowboyer i duell i en western-film. UFC-stjernen med pengesekken og boksestjernen med det irske flagget.

– Er 5000 dollar alt du har med deg? spurte McGregor ironisk, som nå hadde åpnet sekken og sto med en neve full av dollar.

– Gjør du noe med det flagget, får du ikke pengene tilbake og jeg skal banke deg på denne scenen her og nå, fyrte iren avgårde.

Men Mayweather lot seg ikke provosere. Han poserte et par ganger med det irske flagget før han rolig gikk bort og ga det til McGregor - som umiddelbart kastet det tilbake mot amerikaneren.

Da måtte selv Mayweather le av ironien fra den rappkjeftede iren.

TEMPERATUR: Det var ikke bare fornærmelser som fløy gjennom luften da McGregor (til høyre) og Mayweather møttes ansikt til ansikt. Foto: Tom Szczerbowski , Reuters

– Vi gir folket det de vil ha

I et intervju i Showtimes studio drøye 20 minutter etter at seansen var over, fortalte Mayweather at mye av opptrinnet var spill for galleriet. I hvert fall fra hans side.

– Vi gir folket det de vil se, og høre. Jeg vil bare at de to største stjernene i kontaktsport kan møtes. Jeg har være ute av ringen i to år, og at jeg kan komme tilbake og fortsatt være et relevant navn, er helt fantastisk, sa Mayweather til Showtime.

Helt fantastisk syns nok også TV-kanalene gigantkampen også kommer til å bli. Den er ventet å bli den dyreste boksekampen noensinne på betal-TV, og dermed overgå Mayweathers mestermøte med Manny Pacquiao. Den ga trolig nesten 4,5 milliarder kroner i inntekt.

PSSST! VG har redigert bort banneord av ufin natur i omtrent hver eneste setning. Slåsskjempene er definitivt like tøffe i kjeften som i ringen.

Under kan du se video fra det første møtet mellom kamphanene onsdag.