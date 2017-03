UFC: Islandsk helt imponerte – nærmer seg toppkamp

Gunnar Nelson (28) trener mye sammen med superstjernen Conor McGregor, men skaper ikke overskrifter på grunn av bøllete oppførsel. I helgen imponerte han stort mot amerikanske Alan Jouban (35).

– Det var en utrolig spektakulær kamp fra Nelson sin side. Jouban er en tøff motstander og denne kampen trodde jeg på forhånd kunne bli jevn, men Jouban hadde ingenting å stille opp med etter at Nelson fikk ham til bakken i første runde, sier MMA-revyens redaktør, Andreas Roaldsnes, til VG.

Du kan se hele stevnet i opptak på Viaplay Fighting, og alle resultatene på UFCs sider.

Nelson gikk «co main event»-kampen i London, men stjal mange av overskriftene. Han står nå med 16 seirer på sine 19 proffkamper. Den sindige islendingen malte i stykker Jouban som var noe heldig som kom seg igjennom første runde etter å ha havnet under den meget «bakkesterke» Nelson halvveis ut i runden.

Forhåndsanalyse: Må finne de neste store navnene

Men 46 sekunder ut i andre runde var det over og ut for Jouban. Nelson traff først med et høyreslag som landet perfekt på haken til en rystet Jouban. Nelson var over byttet som en sulten tiger og fikk satt en «giljotin choke» som førte til at Jouban klappet ut. Da kokte det greit i O2 Arena i London.

– Denne seieren bør gi ham et stornavn, for eksempel eks-mestre som Robbie Lawler eller Carlos Condit. Vi er vitne til en Gunnar Nelson som stadig forbedrer seg, og denne gangen slapp den iskalde islendingen til og med fra seg et smil etter at seieren var i boks, sier Roaldsnes.

Ryktene skal også ha det til at Stephen «Wonderboy» Thomson kan bli neste hinder for Nelson. Thompson har nettopp gått to tittelkamper iweltervektklassen.

Woodley forsvarte UFC-tittelen etter sluttdrama

– Det hadde vært utrolig spennende å se ham mot Thompson. De har svært lik stil stående, men Gunnar har dette fantastiske grappling-esset i ermet hele tiden. En kamp mot Wonderboy kan være en skikkelig sjanse for gjennombruddet mot tittelen for Gunnar Nelson, mener Roaldsnes.

Han tror ikke det blir en kamp mellom Nelson og Emil Weber Meek med det første, men det ryktes at Meek er i ferd med å få kamp mot en høyt rangert fighter i weltervektklassen når UFC kommer til Stockholm 28. mai.

Nelson trenes for øvrig av John Kavanagh, som også har hovedansvaret for Conor McGregor. De to fighterne trener mye sammen – også på Island, der Nelson tilbringer mye av tiden.

Gastelums stjerneknockout stilnet publikum i Brasil

Manuwa-smell

I hovedkampen på helgens stevne i London klinket Jimi Manuwa til med en solid knockout mot Corey Anderson i lett tungvekt-oppgjøret. To minutter ut i første runde traff han klokkerent med en venstre sving, og Anderson gikk rett ned. Dommeren stoppet kampen umiddelbart.

Manuwa har to tap i karrieren – mot svenske AlexanderGustafsson, og Anthony «Rumble» Johnson som går tittelkamp mot Daniel Cormier 8. april. Nå har han meldt seg på helt i toppen igjen, men må nok også vente på utfallet i oppgjøret mellom Gustafsson og Glover Texeira i Stockholm før han vet hva neste utfordring blir.

– Manuwa viste hvorfor det har blitt en betegnelse a vinne en kamp «by Manuwa». Han har nemlig hatt et fryktinngytende rykte på vei opp UFC-stigen ved å vinne kamper ved knusende overlegenhet på sære måter. Da han sendte Corey Anderson i bakken med en venstrekrok og gikk sin vei før dommeren kom imellom vant han på spektakulært vis igjen. De fleste har nok merket seg navnet til Manuwa etter dette, sier Roaldsnes.

Du kan se hele stevnet i opptak på Viaplay Fighting, og alle resultatene på UFCs sider.