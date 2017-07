Svensk MMA-utøver om milliardkampen: – På grensen til latterlig

Alexander Gustafsson (30) har lite til overs for sirkuset før Floyd Mayweather og Connor McGregor møtes i Las Vegas.

– Jeg er ingen kjempefan av kampen i det hele tatt, sier den svenske MMA-utøveren til Aftonbladet om møtet mellom kampsportgigantene Floyd Mayweather (40) og Connor McGregor (28).

Kampen mellom den tidligere boksemesteren (Mayweather) og MMA-stjernen (McGregor) i antas å dra inn milliarder av kroner, og serien med pressekonferanser i forkant har skap store bølger blant kampsportinteresserte.

KAN STYRE SIN BEGEISTRING: Alexander «The Mauler» Gustafsson har lite til overs for gigantkampen mellom Floyd Mayweather og Connor McGregor. Foto: Staff , Reuters

Alexander Gustafsson kan styre sin begeistring.

– Alle vet at det er en «moneyfight», den har ingenting med sporten å gjøre. Jeg forstår at folk synes pressekonferansene er morsomme, men jeg er idrettsmann. Jeg kan ikke unngå å se ting fra et idrettslig perspektiv, og helt ærlig - jeg ser ikke sjarmen i det, sier han til den svenske avisen.

Skittkasting

De siste ukene har Mayweather og McGregor reist rundt i Nord-Amerika og til England for å promotere kampen, mens de har æreskjelt hverandre på det saftigste.

– Når jeg teller til tre vil jeg at hele arenaen skal rope «f**k the Mayweathers», ropte irske McGregor til tilskuerne da kamphanene møttes for andre gang på ett døgn.

På den siste pressekonferansen, i London, ble seansen ifølge The Independent skjemmet av at Mayweather kalte motstanderen «jævla h***» underveis.

Svenske Gustafsson er ingen stor fan av pressekonferansene.

– Jeg synes det er på grensen til latterlig, sier han.

Han legger til at dette er hva man kan vente av MMA-kollegaen McGregor, og han vet hvordan han skal tjene penger, uten at det hjelper på svenskens syn.

Gigantkamp



26. august er datoen hvor verden endelig får se kampen mellom MMA-kjempe McGregor og eks-boksemester Mayweather i Las Vegas.

Mayweather la opp i 2015 etter å ha vunnet alle sine 49 kamper som profesjonell bokser, men gjør comeback for anledningen. McGregor er den første som har to belter i to ulike vektklasser i UFC.

Den er ventet å knuse alle betal-TV-rekorder og til å bli den dyreste noensinne.

