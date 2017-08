Sparringspartner: – McGregor klynker som ei jente når han blir truffet

Det er full krangel mellom Connor McGregor (29) og hans sparringspartner Paul Malignaggi (36).

– Jeg har aldri sett en så billig fyr i hele mitt liv, sier amerikaneren.

Malignaggi har den siste tiden hjulpet McGregor med forberedelsene til møtet med Floyd Mayweather (40) - som skal være en ren boksekamp, selv om McGregor er MMA-utøver og Mayweather bokser.

– Nå skal vi snakke om hva som egentlig skjedde, skriver Malignaggi på twitter.

Bakgrunnen er at team McGregor har lagt ut et bilde der det kan se ut som Malignaggi er blitt slått i bakken.

– Han klynker som ei jente når han blir truffet, er meldingen fra Malignaggi i den samme twittermeldingen.

Han er tydeligvis rasende over at McGregors folk gjør inntrykk av at det var to beinharde sparringsøkter der lite ble lagt imellom.

Til Fox 5 kaller Malignaggi McGregor for en «billig fyr».

– Jeg ble slått i bakken av hvordan denne fyren behandlet alle. Problemet er ikke bare sparringen. Problemet er hvordan han behandler folk.

– Han er litt billig. Du har en hundremillioner-dollar-kamp, da kan du bruke litt mer på treningsleiren, spesielt slik du behandler sparringspartnere og boligforhold og sånn.

– Jeg spurte ikke om noen spesialbehandling. I god tro dro jeg over der og bodde med sparringspartnerne. Jeg godtok betalingen med en gang, men jeg fikk aldri pengene. Jeg forventet at det skulle være brukbare boforhold. Det var det ikke, sa amerikaneren til Fox 5.

Malignaggi sier at han selv har vært i oppgjør med store penger, men aldri i nærheten av 100 millioner dollar, som Mayweather-kampen vil bli.

– Da vet du hvordan du skal bruke penger til treningsleir, uten å bruke for mye.

«Milliard-kampen» er den 26. august. Flere bokseeksperter har uttrykt seg skeptiske til hvordan Conor McGregor skal takle å bokse.

– Mayweather kommer til å drepe McGregor i boksing. Jeg ble først sint, for jeg trodde han fikk bruke MMA-reglene mot en som bokset, for det har jo alltid vært det store spørsmålet; kan en bokser slå en MMA-utøver? sa bokselegenden Mike Tyson ifølge Sports Illustrated.