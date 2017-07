Mayweather og McGregor rundet av turné med fullt kaos

De skal ut i «århundrets kamp» denne sommeren. Da Floyd Mayweather (40) og Conor McGregor (29) rundet av sin PR-turné i London haglet fornærmelsene - igjen.

Independent mener rammene rundt pressekonferansen i den engelske hovedstaden var langt bedre enn de andre tre storbyene McGregor og Mayweather har besøkt denne uken. Avisen skriver at scenen var som skapt for dumme utspill og nedsettende karakteristikker – slik fansen krever.

Lest denne? McGregor lover å slå ut Mayweather innen fire runder

Høye hæler



Og det fikk de.

Da Mayweather tok en såkalt «selfie» inne i bokseringen, startet McGregor å gjøre narr av 173 centimeter høye Mayweather.

– Kompis, du er 40 år. Få den j**** telefonen ut av hånden. Han hadde på høye hæler i går. Bare se på bilder fra i går og fra dagen før. Ekte høye hæler hadde den dama på seg. Du skulle hatt dem på den første dagen også, sa MMA-kjempen og UFC-stjernen, før han rundet av med å kalle Mayweather for både dum og skallet.

Fått med deg? McGregor tok Mayweathers pengesekk i ellevilt møte

Saken fortsetter under videoen av McGregor, som tydeligvis må klype seg i armen.

Hallik-kommentar



Ifølge Daily Mail ble McGregor oppildnet av 5000 (!) fans i SSE Arena like ved Wembley Stadium, men måtte tåle å bli gjort narr av umiddelbart. De to har satt fyr på byer som Las Angeles, Toronto og New York tidligere denne uken, men hadde fortsatt nok av verbalt skyts på lager før gigantkampen 26. august.

For Mayweather er stolt av pengene sine. Han mener åpenbart at boksemotstanderen ikke er like rik. Amerikaneren hadde allerede rukket å vise frem dyrebare armbånd og en klokke til det han selv hevder er én million dollar, da han henvendte seg til UFC-sjef Dana White.

– Dana, det er jo du og jeg som har mest penger. Fortsett å «loppe» denne dama. For 21 år siden, så hadde du og jeg en plan. Vi er de smarte. Vi skulle ta disse utenlandske kampsportutøverne og bruke dem. Vi er smarte amerikanere, du og jeg. Du er riktignok her ute med en taper, men jeg glemte jo at du er halliken og han din h***, svarte Mayweather.

White skal ifølge engelske medier være god for 380 millioner pund, men hadde ikke så mye å si til Mayweathers replikk.

– Det som foregår nå er en del av selve kampen. Disse to er de beste på den mentale krigføringen. Floyd har hatt til gode å møte en som lik ham både fysisk og verbalt. Frem til nå. Dette handler om å «komme inn i hodene på hverandre», sier White.

Saken fortsetter under videoen av McGregors stunt fra Toronto denne uken.

Gigantkamp



26. august er datoen hvor verden endelig får se kampen mellom MMA-kjempe McGregor og eks-boksemester Mayweather i Las Vegas.

Mayweather la opp i 2015 etter å ha vunnet alle sine 49 kamper som profesjonell bokser, men gjør comeback for anledningen. McGregor er den første som har to belter i to ulike vektklasser i UFC.

Den er ventet å knuse alle betal-TV-rekorder og til å bli den dyreste noensinne.

Saken fortsetter under videoen.

Stjal mikrofon

Independent skriver at pressekonferansen i London ble skjemmet av Mayweathers homofobiske utspill. 40-åringen kalte McGregor «jævla h***» underveis.

Avisen mener høydepunktet kom da Mayweather snappet mikrofonen fra McGregor før han triumferende henvendte seg til publikum.

Sekunder senere var imidlertid McGregor snar med å ta mikrofonen Mayweather hadde lagt igjen på sitt bord.

– Jeg er altfor rask for deg, skrek iren.

Så gjenstår det å se hvem som er best i ringen om en drøy måned. Opptakten til kampen har det ikke vært noe å si på. Norske seere kan følge prestisjekampen på Viasat pay-per-view.