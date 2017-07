Mayweather lar seg ikke lure av svake McGregor-rapporter

Floyd Mayweather (40) vil ikke vil la seg lure til å ta lett på oppgjøret mot Conor McGregor (28) om to måneder, selv om en video som har gått viralt viser at den irske MMA-fighteren har problemer i bokseringen.

– Vi går ikke på den. Vi forbereder oss på alt. Jeg så den og endte opp med å tro at den kunne være ekte, men at den også kan være arrangert. Jeg er ikke sikker, sier Floyd Mayweathers assisterende trener, Nate Jones, til radiostasjonen Submission.

– Jeg vet at den kan være arrangert, men det betyr ikke noe. Vi kommer ikke til å ta lett på det. Det kan ha vært en annen (enn McGregor), eller det kan ha vært ham. Hvis du ser dårlig ut, bryr vi oss ikke om det - fordi det kan ha vært arrangert, tilføyer han.

Irske Independent refererer til radiointervjuet med treneren til Floyd Mayweather angående historien som ble en skikkelig snakkis umiddelbart etter at kampen mellom amerikaneren og Conor McGregor fore en uke siden endelig ble «klar».

Dobbelt hjemmebane



MMA-stjernen McGregor og «boksepensjonist» Floyd Mayweather møtes til en av kampsporttidenes største prestisjeoppgjør i Las Vegas 26. augus, i en boksering - ikke i «buret» som McGregor er vant til.

Spørsmålet et hvordan iren vil trives med å møte Mayweather på dobbelt hjemmebane: I Las Vegas og «ringen».

Påstanden om at det ikke vil være en fordel for ham, fikk skikkelig vann på mølla da proffbokseren Chris van Heerden - mindre enn et døgn etter at Mayweather bekreftet at han vil møte McGregor - la ut et video der han tilsynelatende utsetter McGregor for ublid behandling under sparring.

I en boksering.

I fjor.

– Folk publiserer tweets og snakker og forteller meg at Mayweather vil få hendene fulle med å treffe McGregor. Jeg er en profesjonell fighter - en bokser. Jeg forsvarer sporten min.

– Jeg ville bare gjøre det klart. Ikke være dum. Hvis jeg kunne få inn slag, ikke fortell meg at Mayweather ikke vil klare det, uttalte IBOs tidligere mester i weltervekt i forbindelse med at han publiserte videoen.

Se hva som skjer



Floyd Mayweathers assisterende trener, Nate Jones, understreker at Mayweather - som egentlig hadde lagt opp da McGregor etter alt å dømme provoserte ham til å gjøre comeback - «trener som aldri før». Amerikaneren har vunnet alle sine 49 kamper i proffringen, og han har blitt slått i golvet kun en gang.

Husker du? Mayweather ble pepet ut etter seieren over PacMan

– Hans stil er ulik Floyds stil. Jeg vil ikke tillate at noen «tuller» med Floyd. Han (Chris van Heerden) kan være vanskeligere å møte enn det vil være å møte Floyd. Han kan få ham til å se annerledes ut under sparring enn det Floyd kan «gi» ham, sier Nate Jones med tanke på «middelmådige» Chris van Heerdens behandling av Conor McGregor.

Nate Jones avslutter med å påpeke at det er bokseringen 26. august at det hele vil komme for en dag; kan Conor McGregor bokse, og er han i stand til å matche Floyd Mayweather?

– Vi får se hva som skjer når han møter den aller beste, sier Floyd Mayweathers assisterende trener.